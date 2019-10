A HELL és a XIXO példát mutat a nemzetközi vállalatoknak

Saját aludobozgyára megépítésével a cég elkötelezte magát a teljesen újrahasznosítható alumíniumcsomagolás mellett.

A HELL ENERGY hosszútávú stratégiájának köszönhetően, minden évben emelkedik az aludobozos termékek aránya a HELL és a XIXO márkák esetében.

– mondta el Pantl Péter a HELL ENERGY kommunikációs és marketingigazgatója.

Az elmúlt időszakban nagyon sok hír jelent meg a mérhetetlen PET szennyezésről, mint például az, hogy a nagy nemzetközi gyártók pusztán Magyarországon évente 1,5 milliárd darab műanyagpalackot termelnek, amelynek nagyrészét nem hasznosítják újra. Ezzel szemben az aludobozok végtelenszer, és teljes mértékben újrahasznosíthatók. Ráadásul átlagosan 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szemetesbe dobta, új termék készülhet az alumíniumhulladékból.

„Példát szeretnénk mutatni a nemzetközi vállalatoknak, és szeretnénk egyértelművé tenni fogyasztóink számára is, hogy a HELL és a XIXO márkák elkötelezettek a környezetvédelem iránt. Az általunk gyártott prémium minőségű italok mintegy 95 százaléka, már most is teljes mértékben újrahasznosítható aludobozokban kerül forgalomba”