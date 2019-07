Elektromos kerékpárral bővült a győri közbringarendszer

A Malom liget megújulásával 2019 áprilisában tovább bővült a győri közbringarendszer, amelynek 34 állomásán már 196 hagyományos és 14 elektromos kerékpárt vehetnek használatba a felhasználók – a jól kiépített háttérinfrastruktúra és az ezt üzemeltető szoftver révén egyszerűen és biztonságosan.

A T-Systems okos városi megoldásait bemutató konferencián elhangzott, a kerékpárbérlés számos további hazai város számára jelenthet környezettudatos alternatívát a közösségi közlekedésre.

Webes ellenőrző felületek és nyomonkövetés, intelligens távfelügyeleti rendszer, a dolgok internete elvén szerveződő eszközpark – egy hipermodern gyár helyett ezek a győri közösségi kerékpárhálózat alapismérvei. A 2015 őszén elindult szolgáltatás úgy lett a városlakók és a turisták életének szerves része, hogy a felhasználók a mindennapokban nem is érzékelik, milyen komoly háttérapparátus működteti az évről évre gyarapodó hálózatot.

A rendszer közel négy éve startolt el 23 állomással és 180 magyar gyártmányú, rendkívül tartós, alacsony szervízigényű, egyedi megjelenésű, jeladóval ellátott kerékpárral. Beszédes adat, hogy többségében még mindig azok a kiváló állapoltban lévő Neuzer biciklik vannak üzemben, amelyekkel annak idején elindult a szolgáltatás.

Az összes bicaj elhelyezkedése webes felületen ellenőrizhető, az állomásokat intelligens, IoT felügyeleti rendszer tartja állandó ellenőrzés alatt, immár 34-et: a Malom Liget áprilisi felújításakor készült el a legújabb terminál 12 dokkolóval, amelyek közül négy elektromos. Ezzel a flotta 196 hagyományos és 14 villanybringából áll, amelyekkel könnyedén körbe lehet tekerni az egész várost. Ráadásul ma már összesen 417 dokkoló áll üzemben, vagyis közel kétszer annyi van belőlük, mint a kerékpárokból, így mindenütt és mindig van elegendő hely a kerékpárok leparkolásához.

„Az önkormányzat célja az volt, hogy minél több felhasználó használja a kerékpárokat mindennapjaihoz, ezáltal csökkentve a város levegőjének szennyezettségét, a városi dugókat, zajokat. A kerékpárkölcsönző rendszer formailag egy elegáns, dinamikus, ugyanakkor minimalista stílust tükröz, mely Győr város arculatába könnyen és jól beilleszkedik.”

– hangsúlyozza Radnóti Ákos, alpolgármester. A szakember szerint a közel 6000 regisztrált felhasználó is azt bizonyítja, a kezdeményezés egyre jobban belopja magát az emberek mindennapjaiba, akik 2015 óta több mint 100 000 alkalommal használták a bicajokat. Sok a rendszeres tekerő: ők bérletet váltanak, táboruk az év végére az ezres határt fogja ostromolni, jó esetben átütni.

A közösségi kerékpár-szolgáltatás fizikai infrastruktúrája az önkormányzat tulajdonában van, ezt azonban a T-Systems által biztosított innovatív szoftver működteti, amely tökéletesen alkalmas rá, hogy minél tervezhetőbben lehessen használni a kerékpárokat. A teljes egészében hazai fejlesztésre épülő Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. felelős az üzemeltetésért. Mivel Győrben a sík terep a jellemző, a hagyományos kétkerekűekkel is könnyen lehet boldogulni, de a kényelmesebbek elektromos biciklit is választhatnak a vasút- és buszállomás, a kórház, a közparkok közelében elhelyezett áramos dokkolókból. Ezek állandó rendelkezésre állása is megoldott, hiszen a távfelügyeleti rendszer folyamatosan nyomon követi a villanykerékpárok töltöttségi szintjét.