Az ABB világszínvonalú megoldást fejlesztett ki a jövő CO2-semleges, energiafüggetlen gyárának létrehozására

Valójában az ABB globális összbevételének immár több mint fele olyan technológiák értékesítéséből származik, amelyekkel a klímaváltozást kiváltó okok ellen a harcol. A társaság célja, hogy ezt a 2018-ban még 57%-os részarányt 2020-ig 60%-ra emelje.

Az ABB elkötelezett küzdelmet folytat a klímaváltozással szemben, amibe beletartozik, hogy saját működésének környezetre gyakorolt hatását is csökkenti. Az éghajlat védelmével kapcsolatban most azt a célt tűzte maga elé, hogy az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátását a 2013-as bázisévhez képest 2020-ig 40%-kal csökkenti.

Lüdenscheidi (Németország) telephelyén az ABB azt is bemutatja, hogyan lehet a fenntartható energiafelhasználásra való átállást digitális energiagazdálkodással sikerre vinni. A tervezés és az építkezés két évig tartó szakaszát lezárva az ABB a Mission to Zero projekt keretében átadta a világ első CO 2 -semleges és energiafüggetlen termelőüzemét azzal, hogy napenergia-erőművet helyezett üzembe az ABB-leányvállalat Busch-Jaeger egyik gyárában. Az ABB technológiájával működő naperőmű elegendő energiát fog előállítani ahhoz, hogy napsütéses napokon 100%-ban fedezze a gyár energiaigényét. A vállalatcsoport zászlóshajójának számító telephely évente nagyjából 630 tonna CO 2 -kibocsátást takarít majd meg.

A gyár teljes energiaciklusát az ABB iparágvezető energiahatékony komponenseivel hozták létre, így az egész rendszer a szokásosnál jóval kevesebb energia felhasználásával képes működni. A szükséges energia jelentős részét egy hosszú távon fenntartható napenergia-erőmű és egy rendkívül energiahatékony kapcsolt energiatermelésű erőmű biztosítja.

A gyár területén belül, a parkoló felett 3.500 m2-en kiépített napelemes rendszer évente kb. 1.100 Mwh klímasemleges napenergiát állít majd elő, ami nagyjából 3.360 háztartás éves energiaigényének felel meg. Az energia előállításába egy, a hagyományos széntüzelésű erőművek energiahatékonyságának kétszeresével működő kapcsolt energiatermelésű erőmű is besegít, így a telephely energiaigényénél 14%-kal több energia állítható elő. A többletenergiát a rendszer a közüzemi áramellátó hálózatba fogja betáplálni, így fenntartható módon előállított energiával járul majd hozzá a régió energiaellátásához. A csúcsidőszakok energiaigényének kielégítéséhez szükséges többlet zöldenergiát a 100%-ban CO 2 -semleges energiatermelést garantáló MVV Energie AG-től szerzik be.

„A fotovoltaikus rendszer egy olyan integrált megoldás része, amely az energiatermelés és -elosztás minden aspektusát lefedi, így annyi energia állítható elő vele, ami napsütéses napokon 100%-ban képes fedezni a telephely energiaigényét”

– állítja Tarak Mehta, az ABB Energetikai Termékek üzletágának elnöke. – Ezzel a világszínvonalat képviselő telephellyel kívánjuk demonstrálni egy olyan rendszer kialakításának előnyeit, amelynek hálózatba szervezett alkotóelemei digitálisan szabályozhatók. Ez az intelligens ökoszisztéma az energiahatékonyság javítását, a fenntarthatóságot és az erőforrások megőrzését szolgálja, így valóban nulla károsanyag-kibocsátású jövőt kínál az ipar és más területek számára.

A teljes lüdenscheidi rendszer műszaki magját az ABB Ability™ Energy Management Suite energiagazdálkodási csomag részét képező méretezhető OPTIMAX® energiagazdálkodási rendszer adja. Az ABB Ability™ nem más, mint a vállalati működés minden területére kiterjedő innovatív digitális megoldások és szolgáltatások átfogó kínálata, mely egy magasabb szintre emeli a rugalmasság, a hatékonyság és a teljesítmény fogalmát. Az OPTIMAX® digitális megoldás folyamatos és transzparens rálátást biztosít az energiafogyasztásra. Lehetővé teszi az energia felhasználásának valós idejű monitoringját és optimalizálását, az elszórtan elhelyezkedő energiatermelő létesítmények integrációját, ezenkívül rugalmasabbá teszi az energia fogyasztását és tárolását, s mindezt úgy, hogy jórészt autonóm módon működik. Ez a tanulásra képes rendszer prediktív adatok alapján számítja ki az energiaáramlás optimális szintjét, majd az eltéréseket valós időben kompenzálja, hogy az adott vállalat ténylegesen csökkenteni tudja energiaköltségeit, illetve károsanyag-kibocsátását.

A lüdenscheidi gyárban kiépített teljes rendszer az energiagazdálkodási és az inverterekkel működő napelemes rendszer mellett az ABB más, egymással digitálisan összekapcsolt technológiáit is magában foglalja. Ezek közé tartozik például a 200 kW teljesítményű és 275 kWh kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS), mely a megtermelt energia tárolásáért felel. Ezenkívül az ABB töltőpontjai – ahol a cég munkavállalói és látogatói ingyenesen tölthetik fel elektromos járműveiket – tovább javítják a régió ökológiai mérlegét. Ezt az egyetlen forrásra épülő energiagazdálkodási megoldást az energia elosztását szolgáló okos kapcsolóberendezés teszi teljessé.

A projekttel kapcsolatban további tájékoztatást a https://new.abb.com/mission-to-zero címen talál.