Föld hete 2019: Tovább zöldíti szolgáltatását a FlixMobility

A FlixBus anyacége, a FlixMobility tovább zöldíti szolgáltatását.

A fiatal mobilitási cég nem elégszik meg azzal, hogy az egyik legzöldebb utazási módot biztosítja. A klímaváltozás valós veszélyeivel szembenézve a FlixMobility kiterjeszti a fenntartható utazás határait. A vállalat már egy éve elindította távolsági hálózatában az első e-buszokat, most pedig ennél is tovább lépve a Greenpeace Energy által biztosított zöld árammal működteti vonatait. Az általános cél: minél több utazót meggyőzni arról, hogy fenntartható szolgáltatást válasszon a jóval szennyezőbb közlekedési módok helyett, mint a személyautó vagy a repülő.

André Schwämmlein, a FlixMobility alapítója és ügyvezető igazgatója:

„A világ teljes szén-dioxid kibocsátásának 25 százalékát a közlekedés teszi ki. A repülők, személyautók – függetlenül attól, hogy közösségi használatban vannak-e – a legfőbb szennyezők. Mi a FlixMobility-nél komoly kötelességét érezzük annak, hogy részesei legyünk a megoldásnak. Azok, akik velünk utaznak, nemcsak óriási hálózatunkból, kényelmes és megfizethető szolgáltatásainkból profitálnak, hanem velünk együtt építik a zöld jövőt.”

A FlixTrain vonatai a Greenpeace Energy 100 százalékban zöld áramával működnek

Miután tavaly a világon elsőként Németországban és Franciaországban távolsági útvonalon kezdett e-buszokat használni, a cég mostantól 4 vonatát a Greenpeace Energy zöld áramával működteti olyan útvonalakon, ahol a vasúti versenytársak még mindig részben szennyező szénerűművekből származó elektromosságot használnak. A két új vasúti szerelvény ami idén nyáron a hálózatba kerül szintén a Greenpeace Energy által biztosított energiával működik majd.

„A FlixTrain mostantól a Greenpeace Energy zöld áramával működik, mi vagyunk az első és egyetlen német vasúti szolgáltató, aminek a vonatai teljes mértékben zöld energiával üzemelnek. De nem állunk meg itt: az a célunk, hogy működésünk során évről évre zöldebbé váljunk. Szeretnénk, ha jövőbeli vonataink is ugyanolyan környezetbarátak lennének, mint a jelenlegiek. Ahogy bővítjük vasúti hálózatunkat arra törekszünk, hogy a felhasznált energia ugyanolyan zöld legyen, mint a vonatok külseje.”

– mondta el André Schwämmlein.

A Greenpeace Energy által biztosított zöld áram kizárólag szélerőmű telepekről és vízerőművekből származik.

Sönke Tangermann, Greenpeace Energy:

„Közösen a zöld mobilitás új mintáit alakítjuk ki. A szélenergia jelentős részaránya különösen fontos a jövő energiaellátásának szempontjából. Így működik a klímatudatos utazás.”

E-buszok 1 éve a FlixBus hálózatban: Az elektromos távolsági közösségi mobilitás úttörői

Bár a FlixMobility által kínált szolgáltatás alapvetően zöld, a vállalat az elmúlt években törekedett arra, hogy még fenntarthatóbbá tegye ajánlatát. 2018 áprilisában a cég elindította első e-buszait Franciaországban Párizs és Amiens között. Néhány hónappal később Németországban is futni kezdett egy e-busz Frankfurt és Mannheim között, a frankfurti repülőteret és Heidelberget is érintve. Az elmúlt évben a FlixBus sikerrel bizonyította, hogy a kibocsátásmentes e-buszok alkalmazhatók távolsági hálózatok rövidebb útvonalain is. Németországban a Greenpeace Energy az e-buszt is az elérhető legzöldebb energiával látja el.

Mindeközben: A kibocsátás kompenzálása

Úton az egyszer teljesen kibocsátásmentes személyszállítás felé a FlixBus jelenleg is lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy kompenzálják utazásuk szén-dioxid kibocsátását. A foglalás során egy rubrika kipipálásával minden ügyfélnek lehetősége van egy kisebb, jegyártól függően 1-3 százalékos hozzájárulással támogatni a környezetet. Ez az összeg az utazás kibocsátásának kompenzálása mellett egy kisebb, más kibocsátást csökkentő projektek támogatására használható adományt is magában foglal. A hozzájárulások jelenleg az atmosfair ENSZ által is akkreditált, arany minősítéssel kitüntetett klíma projektjét segítik, aminek során energiahatékony kályhákkal látják el Ruandát.

„Szeretnénk minél több ügyfelet meggyőzni arról, hogy kompenzálják kibocsátásukat, jelenleg is keressük a lehetőséget arra, hogy növeljük azoknak az utasoknak a számát, akik a kompenzáció mellett döntenek, nem csak a Föld hetében, hanem egész évben. Amíg a kibocsátásmentes utazás mindenhol elérhetővé válik, a FlixBus biztosítja a legfenntarthatóbb közúti közlekedési módot, és az egyik legfenntarthatóbb általános utazási módot.”

– tette hozzá André Schwämmlein.