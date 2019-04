Tudománnyal és innovációval a füstmentes jövőért

Az innováció és a technológiai fejlődés életünk minden területére hatással van, így a dohányzás világa is radikális átalakuláson megy keresztül, és alapjaiban változik meg mindaz, amit a dohányzásról gondolunk.

A PMI svájci k+f központjában olyan füstmentes dohányzási alternatívák fejlesztése folyik, amelyek kiküszöbölik az égést, így lényegesen kevesebb káros és potenciálisan káros anyagot szabadítanak fel, mint ami a cigaretta füstjében található.

Egyre nagyobb figyelem irányul a dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentésére, és ebben ma már a dohányipari cégek is aktív szerepet vállalnak. Nem véletlenül volt ez a központi témája a PMI Science előadásának is:

“Milyen hatással van ma a tudomány és technológia a dohányzókra és a társadalomra?”

– tette fel előadásában a kérdést Gizelle Baker, a Philip Morris kutatás-fejlesztési központjának tudományos programigazgatója múlt hét pénteken, a Várkert Bazárban rendezett think.BDPST innovációs konferencián.

A füstmentes technológiák tudományos kutatásáról tartott előadásában a kutatónő leszögezte:

„A dohányzás káros, a leszokásnál pedig nincs jobb alternatíva, ezért az ártalomcsökkentés leghatékonyabb módja nyilvánvalóan az, ha teljesen felhagyunk a dohány és nikotintartalmú termékek használatával.”

A nemzetközi szervezetek felméréseiből egyértelműen látszik azonban, hogy a helyzet nem ilyen egyszerű. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ma világszerte több mint 1 milliárd ember dohányzik, és ez a szám a szervezet előrejelzései szerint 2025-ig nem is fog érdemben változni. Magyarországon ez a probléma több mint 2 millió embert érint.

„Azok a felnőtt dohányzók, akik a cigaretta kevésbé káros alternatíváit keresik, megérdemlik, hogy megfelelő hozzáférést és tájékoztatást kapjanak. A tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően most érkezett el annak az ideje, hogy alapjaiban változzanak meg a dohányzók számára kínált lehetőségek. Kutatóként az is feladatom, hogy a kutatásaink eredményeit megosszam, hiszen minden érintett csak a megfelelő információk birtokában tud felelős döntést hozni”

– hangsúlyozta a PMI Science tudományos ismeretterjesztési vezetője.

A think.BDPST konferencián teljes volt az egyetértés abban, hogy minden eddiginél nyitottabb gondolkodásra és az innovatív technológiák integrálására van szükség. A PMI Science tudományos programigazgatója előadása végén azt is hangsúlyozta: a dohányipari-, tudományos- és egészségügyi szereplők összefogásával, a kutatási módszertanok és eredmények megosztásával, transzparenssé tételével a füstmentes innovációknak komoly népegészségügyi és társadalmi hatása is lehet, hiszen ezekkel a dohányzók is tehetnek valamit annak érdekében, hogy csökkentsék a dohányzás ártalmait saját maguk és a környezetük számára is.

A PMI hosszú távú célja változatlanul az, hogy teljesen felhagyjon a cigaretták értékesítésével, és minden erőforrását a füstmentes technológiák kutatására és fejlesztésére fordítsa.

