A UPC segítségével gyermekek is adományozhattak rászoruló, vagy beteg társaik részére

A jótékonysági akciót a UPC tatabányai üzletének munkatársai indították el még májusban, amikor a Vértes Agóra Nonprofit Kft-vel közösen arra kérték a vásárlókat, hogy az otthon már nélkülözhető plüssfigurákat vigyék el az erre a célra kihelyezett gyűjtőládába, hogy ezzel segítsék a helyi gyerekkórházban ápolt betegeket, illetve a környéken élő hátrányos helyzetű családokat. A hatalmas plexidoboz rövidesen kicsinek bizonyult, mert a városban hamar elterjedt a híre az kezdeményezésnek, és néhány hét alatt több ezer játékot ajánlottak fel a cég ügyfelei. A gyűjtésben a helybéli felnőttek mellett gyerekek is részt vettek. A sárberki Általános Iskola második osztályos tanulói – azon túl, hogy személyesen vitték el az adományokat a UPC üzletbe – még egyedileg dekorált csomagolást is készítettek az ajándékoknak. A jótékonysági akcióhoz – amelyben összesen 57 zsákra való plüssfigura gyűlt össze – más városokból is csatlakoztak a UPC munkatársai és ügyfelei. Az adományokat közvetlenül a Korház kapja, de egy részük a Tatabányai Családsegítő Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, és a Mésztelepi Óvoda segítségével juttatják el a rászorulókhoz.

A UPC mindemellett 4 tévékészüléket is adományozott a tatabányai Szent Borbála Kórháznak, azzal a céllal, hogy segítsék a Gyermek- és Csecsemő Osztály gyógyító munkáját, illetve a gyermekek és szüleik számára megkönnyítsék a kórházi tartózkodás nehéz időszakát. Dr. Lőke János, a Szent Borbála kórház főigazgatója az intézmény nevében megköszönte az adományokat és elmondta, hogy 3 tévét a Gyermek- és Csecsemő Osztály azon részein helyeznek el, ahol állapotuk miatt a gyermekek leginkább el vannak különítve társaiktól és családjuktól, míg a negyedik, nagyobb készüléket újszülöttfigyelő monitorként használja majd a Korház csecsemőosztálya.

Medgyessy Gergely, a UPC Magyarország PR vezetője az adományok átadásakor elmondta: