Reméljük nem kell sokat várni: Hamarosan itt az okostelefonos céges e-aláírás korszaka

A szakemberek szerint részint az új uniós rendeletek – GDPR, eIDAS, PSD2 –, részint a technológia fejlődése és a szolgáltatás egyre egyszerűbb, kényelmesebb használata hozhatják el az e-aláírások terén az igazi áttörést. Az új és egyre szigorúbb jogszabályoknak lényegesen nehezebb megfelelni a papíralapon kezelt dokumentumokkal, így várhatóan egyre több vállalat ismeri fel, érdemes digitalizálni a folyamatokat. Ebben pedig kulcsszerepe lesz annak, hogy egy vállalat vezetője, dolgozói és akár ügyfelei is képesek legyenek kényelmesen és egyszerűen elektronikusan aláírni dokumentumokat egy laptop, okostelefon vagy tablet segítségével.

E-mail-fiók, bankszámla, jogosítvány, e-aláírás

„Szinte mindegy, hogy egy panzióról, ügyvédi irodáról, közepes vagy nagyvállalatról, esetleg pénzintézetről beszélünk, a céges adatok ma már döntően a digitális térben, informatikai rendszerekben keletkeznek, ahol a hitelességet és a joghatást legkönnyebb elektronikus aláírással biztosítani. A legtöbb dokumentum kinyomtatására pusztán azért van szükség, hogy a cégvezető tollal, papíron aláírja, hitelesítse azt, miközben az elektronikus aláírásra épülő üzleti folyamatok mindezt feleslegessé teszik.”

– mondta el Somkuti András a Docler Csoport elnöke, az e-aláírás-specialista NETLOCK Kft. ügyvezetője.

„A technológia rohamosan fejlődik. Ma már bármelyik vállalat vezetője igényelhet e-aláíró tanúsítványt akár az interneten keresztül is, személyes megjelenés nélkül. A szolgáltatás segítségével bárhol, bármikor, egy okostelefonnal is aláírhatóak digitális dokumentumok. Mi úgy látjuk, az, hogy egy cégvezető vagy akár egy magánszemély rendelkezik e-aláíró tanúsítvánnyal a következő években olyan természetes lehet, mint az, hogy van e-mail-fiókunk, bankszámlánk vagy jogosítványunk. Mindez nem luxus, sokkal inkább döntés kérdése.”

– tette hozzá a szakember, rámutatva, hogy már havi néhány ezer forintos előfizetési díjért igényelhető okostelefonos üzleti e-aláírás alapcsomag.

Globálisan évi 30-50%-os piacbővülést jósolnak

Nemzetközi kutatások szerint az e-aláírások globális piaca 2022-ig évente 30-50%-kal is bővülhet. Az olyan tényezők, mint a csalások kiküszöbölése, a technológiai fejlődés által kínált rugalmasság, kényelem és hatékonyságnövelés, valamint a fokozott adatintegritás és az átláthatóság iránti egyre növekvő igény generálják a piac növekedését. Az e-aláírás használatában Észak-Amerika jár az élen, de az Unióban is egyre nagyobb szerephez jut a technológia, miközben Kínában és Indiában is gyorsan terjed a megoldás.

Magyarország: lemaradunk vagy lépést tartunk?

“Sokakat eddig éppen az tartott vissza attól, hogy az e-aláírás felé forduljanak, hogy a technológia használata viszonylag körülményes volt. A számítógéphez csatlakoztatott chipkártyaolvasóra, tanúsítványhordozó kártyára és speciális szoftverre volt szükség ahhoz, hogy elektronikusan aláírjunk egy dokumentumot. Az új generációs, platformfüggetlen megoldás, mint a NETLOCK SIGN, éppen ezen a téren hozza legnagyobb változást. A szolgáltatás webes felületen bárhol, bármikor elérhető, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó akár tömegesen aláírjon dokumentumokat a felhőben működő, biztonságos és kényelmesen használható rendszerben.”

– mondta el Somkuti András.

E-számlák, e-szerződések, HR e-nyomtatványok, e-megrendelések

Magyarországon az e-aláírások terjedésének elindulásában komoly szerepe volt, hogy 2008 óta a cégbírósági eljárásokat kizárólag elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal lehet intézni. Az elmúlt 10 évben nem csak a jogi, de számos egyéb üzleti területen is teret nyert a technológia. E-számlázás, bizonylatok és dokumentumok tömeges hiteles archiválásához, szerződések, megrendelések hitelesítéséhez használják a megoldást, de munkaügyi folyamatok dokumentumainak – például az M30-as jövedelemigazoló nyomtatványok – aláírása is sok esetben már elektronikusan történik.

“Számos vállalat a vezetői aláírást igénylő belső adminisztratív folyamatokban használja a technológiát, de egyre több az olyan terület – például a pénzintézeteknél –, ahol már az ügyfelekkel való kommunikációban is az e-aláírásra építenek, lehetővé téve, hogy a banki ügyfélnek ne kelljen bemennie a fiókba, vagy az aláírandó dokumentumokat ne kelljen kinyomtatni. “

– összegezte a szakember, aki úgy látja, az e-aláírás terjedésében rejlő lehetőségek radikálisan alakíthatják át a vállalaton belüli, valamint a vállalat és ügyfelei, partnerei között zajló információcserét, üzleti folyamatokat.