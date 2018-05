Nézzük meg, hogyan lehet felkészülni a természeti katasztrófákra a jövő technológiáival

Az IBM a Viva Tech konferencián bejelentette, hogy partnereivel elindította “Call for Code” globális kezdeményezését. A nagyszabású és ambíciózus fejlesztői program startupok, oktatási Intézmények és vállalatok fejlesztői közreműködésével kíván megoldást nyújtani a természeti katasztrófák megelőzéséhez, kezeléséhez, illetve az azokat követő helyreállítási műveletekhez.

A Párizsban megrendezett konferencián az IBM elnök-vezérigazgatója, Ginni Rometty felszólította a technológiai iparágat, hogy segítsen egy jobb jövő megteremtésében. Emellett a program keretében felajánlotta az IBM technológiai hátterét és 30 millió dollárt, melyet a vállalat öt év alatt invesztál majd a kezdeményezésbe. A cél az, hogy az adatelemzés, a mesterséges Intelligencia, a blokklánc technológia, a felhő, valamint IoT-eszközök segítségével megoldást találjanak a katasztrófák okozta társadalmi problémákra.

A Call for Code program révén olyan alkalmazások fejlesztését tervezik, amelyekkel a helyi közösségek egyszerűbben felkészülhetnek a katasztrófahelyzetekre. Egy várható időjárási változás esetén például az érintett terület gyógyszertárait jóval hamarabb figyelmeztethetik egy időjárási adatokat és logisztikai információkat elemző rendszer segítségével, hogy több gyógyszerrel, palackozott vízzel és egyéb eszközzel szerelkezzenek fel. Ezek a technológiák arra is alkalmasak, hogy megjósolják, mikor és hol lehet a legsúlyosabb a katasztrófa, így a katasztrófavédelem jó előre felkészülhet a helyzet biztosítására. Az IBM a fejlesztéshez szükséges eszközöket és technológiát is biztosítja a jelentkezők számára, akik ingyenes programozói tréningeken is részt vehetnek. A nyertes csapat a pénznyereményen túl hosszú távú fejlesztési háttértámogatásban is részesül az IBM és a Linux Foundation jóvoltából, így a prototípus fázisig eljutott ötletüket éles körülmények között is működő alkalmazássá fejleszthetik.

A programra jelentkezni egyénileg, vagy maximum öt fős csapatban lehet 2018. június 18. és augusztus 31. közt a program honlapján. A szeptemberi elődöntőn világhírű szakértőkből álló zsűri választja ki 30 versenyzőből azt a hármat, akik a döntőbe jutnak, a nyertest pedig a David Clark Cause októberi, élőben közvetített gáláján hirdetik ki.