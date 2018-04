Brutális átalakuláson megy át az energiagazdálkodás

A fenntartható és energiatakarékos működtetés napjainkban az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a létesítményüzemeltető szakemberek szembesülnek. Noha a technológiai fejlődés egyre hatékonyabbá teszi az energia kezelését és az elektromos eszközök karbantartását az épületekben, az újításokkal együtt új típusú igények is jelentkeznek. Az áram például egyre több helyen számít kritikus fontosságú erőforrásnak: ma már kevés olyan szervezet van, amelynél ne okozhatna komoly anyagi kárt vagy akár presztízsveszteséget egy-egy áramkimaradás. A Schneider Electric szakértői szerint a megfelelő felügyeleti megoldás és szakértő segítheti a szervezeteket az új igények kiszolgálásában.

Egyszer volt…

A létesítményüzemeltetőknek az elmúlt évek során számos kihívással kellett megküzdeniük. Nehézséget okozott például, hogy megváltoztassák a vállalatok szemléletmódját, illetve gyakorlatát, és tüneti kezelések helyett a jóval előnyösebb átfogó energiakezelésre álljanak át. Emellett sok esetben nem állt rendelkezésükre megfelelő megoldás, amely képes lett volna összegyűjteni és elemezni a bejövő adatokat, hogy rálátást nyújtson a teljesítményre. A létesítmények és az energia felügyeletét segítő rengeteg szoftver és szolgáltatás közül pedig nehéz volt kiválasztani az adott igényeknek leginkább megfelelőt. Ez részben abból is adódott, hogy az üzemeltetők elsősorban magukról az épületekről rendelkeztek alapos ismeretekkel, az energiamenedzsment terén azonban hiányos volt a szaktudásuk.

Új szelek fújnak

A technológia azóta sokat fejlődött, és ezzel együtt a piac is átalakult, ami új kihívásokat hozott magával. Az energiamenedzsmentet befolyásoló egyik meghatározó trend napjainkban a rendszerek bővülése és összetettebbé válása. Elektrotechnikai szempontból nézve korábban minden épületet többé-kevésbé hasonlóan terveztek meg, és az áramot mindenhol közvetlenül a közmű szolgáltatta. Mára viszont egyre komplexebb épületeket húznak fel, amelyekben különféle forrásokból származik az energia (a saját napelemek például egyre inkább elterjedtek), és azt eltérő igények szerint használják fel. Ez tovább bonyolítja a létesítményvezetők dolgát, hiszen a szervezet már nem csupán fogyasztója, de előállítója is az energiának, így a két folyamatot párhuzamosan kell kezelniük. Mindezek a változások teljesen más háttértudással és képességekkel rendelkező, új típusú szakembereket igényelnek.

Szintén fontos tényező, hogy egyre több szervezetnél tekintenek kritikus erőforrásként az áramra. A kórházak például mindig is úgy kezelték a villamosenergiát, mint a működés szempontjából nélkülözhetetlen fontosságú összetevőt, hiszen a kimaradása akár életeket is veszélyeztethet. Mára azonban már olyan létesítményeknél is hasonlóan kiemelkedő jelentőségű, mint például a bevásárlóközpontok. Ha ugyanis az épületben elmegy az áram, és a boltoknak be kell zárniuk, a kiesés miatt a vásárlók a konkurens üzletekbe mennek át, ami komoly anyagi kieséssel járhat.

Az IoT küszöbén

Noha a kórházak már jó ideje kiemelten kezelik a területet, ezért nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, számukra is problémát jelent az energia megfelelő kezelése. A Schneider Electric nemrégiben felmérést végzett 150 egészségügyi intézmény bevonásával. A válaszadók mindössze 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kihasználja az Internet of Things (IoT) lehetőségeit az energiaellátási rendszereinek üzemeltetésében, és ez az arány még alacsonyabb a kisebb intézményekben. Pedig az intelligens energiaelosztó és felügyeleti rendszerek számos kockázattal szemben nyújtanak védelmet az intézmények számára. Ezek közül az egyik legfontosabb az áramkimaradás, amely a betegek és a személyzet biztonságára nézve egyaránt komoly veszélyeket rejt.

A felmérés szerint az intézmények több mint fele tervezi az áramellátó rendszerek korszerűsítését a következő egy évben. Ahol nincsenek ilyen tervek, ott a legtöbb esetben (47%) a költségvetés az akadályozó tényező, 15 százalékuknál az előnyökkel nincsenek teljesen tisztában, míg 14 százalékuknál nem áll rendelkezésre házon belül megfelelő szakember és erőforrás a rendszerek kiépítésére, illetve karbantartására.

Célzott megoldás és szaktudás

Szerencsére már elérhetők olyan fejlett és testre szabható rendszerek, mint például a Schneider Electric EcoStruxure Power megoldása, amelyek segítségével hatékonyan felügyelhető az áramellátás. Az egymással összeköttetésben álló termékek, alkalmazások, analitikai eszközök és szolgáltatások révén folyamatos áramellátás biztosítható minden kritikus területen, valamint a potenciális problémák is előre láthatók. A rendszer nyomon követi az energiaellátást is, ami megbízhatóbbá teszi a rendelkezésre állást, és segít a költségek csökkentésében.

A létesítményüzemeltetők számára állandó nehézséget okoz, hogy kiszolgálják az új igényeket, és a lehető leghatékonyabban működtessék az épületeket. A Schneider Electric speciális EcoXpert partnerhálózattal rendelkezik, amely szakértő és folyamatosan továbbképzett rendszerintegrátorokból áll, így készen áll a magyar piac kihívásaira. Velük együttműködve több hazai gyár is jelentős eredményeket ért már el többek között az eszközök és a teljesítmény optimalizálásában, az elektromos rendszerek megbízhatóságának növelésében vagy az energiaköltségek kezelésében.