A környezettudatos trendek teljes mértékben átformálják a logisztikát

Április 19-e a Logisztika Napja, ennek apropóján a WebEye telematikai cég vizsgálta meg a logisztika jövőjét formáló zöld trendeket.

Önvezető kamionok

Még néhány évet várni kell ugyan arra, hogy az M7-es autópályán automata kamionsofőrökkel találkozzunk, de a legnagyobb kamiongyártók a fenntarthatósági szempontokat zászlójukra tűzve sorra jelentik be újabb és újabb platooning tesztjeiket. Legutóbb a Waberer’s és a Volvo tesztelte az un. konvojozást a magyar utakon. A technika lényege, hogy az önvezető kamionok szorosan egymást követve közlekednek úgy, hogy csak az elsőt vezeti sofőr, míg a többi jármú vezeték nélküli eszközökkel kapcsolódik az elsőhöz. A zárt alakzat segítségével nő az utak áteresztő képessége, csökken az emberi hibákból eredő balesetveszély, és csökken az üzemanyag-fogyasztás is.

Önvezető vontatók

Az önvezető technika közúti elterjedésének visszatartói jelenleg a bonyolult jogi szabályozások, és a felelősségi aggályok, ezért valószínűsíthető, hogy első körben magánterületeken, ipari parkokban terjed el a sofőr nélküli anyagmozgatás. Magyarországon is tesztelnek például olyan önvezető vontatókat, melyek a logisztikai parkok területén belül önállóan is képesek az anyagmozgatásra a különféle telematikai és egyéb szenzorok használatával. A 0-24-ben működőképes technikával az emberi erőforrások átcsoportosíthatók és jelentős költségeket lehet megtakarítani.

Elektromos teherautók

Innovatív és környezettudatos autógyártók, mint a Tesla már a tehergépjárművek villamosításán dolgoznak, ebből pedig látható, hogy az elektromos forradalom a logisztikai szegmenst is hamarosan átformálja. A közelmúltban olyan nagy cégek, mint a UPS, a Pepsi és a FedEx döntött arról, hogy a Teslától vásárolja meg szállítmányozó flottájának legújabb tagjait, immár elektromos meghajtással. A jelentős üzemanyagköltség-csökkenés mellett a fenntartási költségek is csökkenhetnek, mivel az elektromos kamionoknak jóval kisebb a meghibásodás esélye. Ezeknek a járműveknek és a mögöttük álló cégeknek jelentős szerepük lesz a károsanyag-kibocsátás csökkenésében is.

Robotika a raktározásban

A robotika fejlődésének a költségek- és az idő optimalizálása a fő mozgatórugói. Az online kereskedelem rohamszerű fejlődésével muszáj lépést tartani a cégeknek – a fogyasztók, ha lehet, még aznap szeretnék megkapni az interneten megrendelt árut, ami óriási nyomás alá helyezi az amúgy is munkaerőhiánnyal küzdő szektort. Online kereskedelmi cégeknél, pl. az Amazon raktárában intelligens, programozott robotok felismerik, kiválasztják, összegyűjtik, majd egy helyre, a csomagoló munkatárshoz szállítják a megrendelt árut. Ez a fajta innováció jelentősen hozzájárul a dolgozók tehermentesítéséhez, a működési költségek csökkentéséhez, valamint a kiszállítások felgyorsulásához.

Etikus vállalatok

Számos élelmiszeripari, ruhaipari vagy épp kozmetikai cég törekszik az átlátható és etikus működésre, és úgy tűnik, hosszútávon ők lesznek a nyertesek, a fogyasztók ugyanis egyre tudatosabban választanak márkát: döntéshozatalukban jelentős szerepe van az etikus üzleti magatartásnak. Az etikus hírnév megteremtésének tehát közvetlen hatással van a vásárlóerő növekedésére is. Ennek eredményeként az etikus beszerzési és gyártási gyakorlatok világszerte sokkal inkább elterjednek és kihatással lesznek a logisztikai iparágra is: tovább terjedhetnek az olyan telematikai eszközök, mint például a beépített üzemanyagmérés. Ennek segítségével, a hatékonyságnövelésen túl, jelentős üzemanyag terheléstől óvjuk a környezetet –írja WebEye elemzése.