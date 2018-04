A Vodafone a CIB Banknak is megmutatta, hogy térjenek rá a zöld útra

A Vodafone és partnerének közös IoT energia monitoring megoldása a bank fiókjaiban méri a villamos-, gépészeti-, hőmennyiségi- és gázfogyasztást, valamint a szerverszoba és az ügyféltér hőmérsékletét.

A CIB Bank tudatos energiapolitikája és társadalmi szerepvállalása nyomán elkötelezett az energiahatékonyság növelése és a fenntartható fejlődés mellett. Ez a szemlélet hívta életre a mostani együttműködést a bank és a Vodafone Magyarország között, melynek eredményeként 11 bankfiókban már telepítették az új, IoT megoldásokon alapuló, környezettudatos működést támogató megoldást. A rendszer méri a villamos-, gépészeti-, hőmennyiségi- és gázfogyasztást, valamint a szerverszoba és az ügyféltér hőmérsékletét. A mérőeszközök vezetékkel csatlakoznak a fiókokban elhelyezett adatgyűjtő és tároló központhoz (HUB), amely a Vodafone mobilhálózatán keresztül továbbítja az adatokat egy központi szerverre. Az adatfeldolgozást követően a mérések egy online felületen érhetők el. Az értékek valós időben is megtekinthetők, de van lehetőség visszamenőleges elemzések készítésére is, mivel tárolhatók és exportálhatók az adatok. Az üzemeltetőnek ez által lehetősége nyílik az egyes bankfiókok energiafelhasználását mélyebben is elemezni, összehasonlítani és azonosítani az energiapazarló működést. A távolról is programozható szabályok alapján azonnali riasztást kap a rendszer kezelője, ha a szenzorok meghibásodást, vagy jelentős eltérést észlelnek.

„Magyarországon is – mérettől függetlenül – egyre több vállalat ismeri fel a különböző digitális megoldások előnyeit és hajt végre fejlesztéseket segítségükkel. A CIB Banknak nyújtott szolgáltatás esetében tudatos költségcsökkentésről, az átláthatóság növeléséről, és üzemeltetési támogatásról beszélhetünk. Az IoT megoldásoknak az egyik legnagyobb értékük abban rejlik, hogy testre szabhatóan képesek megoldást nyújtani az ügyfelek problémáira.”

– mondta Pete Gábor, a Vodafone Magyarország IoT területért felelős vezetője.

„A világ és Magyarország vezető IoT szolgáltatójaként rengeteg tapasztalattal és tudással tudjuk támogatni az ügyfeleinket és megoldást találni egyes problémáikra. Szakmailag elismert, nemzetközi és hazai referenciákkal rendelkező alvállalkozóink bevonásával biztosítjuk ügyfeleink számára a gyors és rugalmas szolgáltatást.”

– tette hozzá.

„Az ISO50001 Energia irányítási rendszerünk üzemeltetése keretében került sor a bankfiókok energia monitoring rendszerének kiépítésére és fejlesztésére. Egy többfordulós tendereztetés eredményeképpen kötöttünk szerződést a Vodafone Magyarországgal. A cég szakemberei és alvállalkozói magas szintű szakértelmükről tettek tanúbizonyságot, a felmerülő problémákat profi módon oldották meg. Cégen belül „okosmérős rendszernek” hívott energia monitoring megkönnyíti a munkáját az energetikusnak és a létesítményüzemeltetéssel foglalkozó kollégáknak is. Számos új ötlet merült fel azóta a rendszer további kihasználására, mely jelenleg is fejlesztés és bővítés alatt áll.”

– mondta el Dobisz Gábor a CIB Bank ingatlan szolgáltatások vezetője.

“Az Enefex Hungary Kft-nél nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra, hiszünk benne, hogy ez a fenntartható fejlődés záloga. Azt valljuk, hogy a technológia a kulcsa az üzleti folyamatok optimalizálásának és a versenyképesség biztosításának. Örömmel látjuk, hogy egyre több magyarországi vállalkozás és nagyvállalat gondolkozik hasonlóképpen. A fenntartható jövőhöz energiatudatos fogyasztókra és az energia-hatékonyságot prioritásként kezelő vállalatokra van szükség”

– nyilatkozta Haddad Richárd, az Enefex Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.