Davos városa szintet lép az ABB segítségével a fenntartható közlekedés érdekében

Az ez évi, január 23–26. között megrendezett Világgazdasági Fórum alkalmával az ABB és Davos városa hosszú távú partnerségre lépett, hogy e-infrastruktúrát biztosítsanak az egyéni és a tömegközlekedés számára.

A davosi lakosok és a Világgazdasági Fórumra érkező vendégek az innovatív fejlesztésnek számító TOSA buszon utazhatnak. Az ABB által Svájcban kifejlesztett, díjnyertes TOSA busz már Genf utcáin is közlekedik, és hamarosan üzembe áll a francia Nantes városában is. A jármű akkumulátorának feltöltése az utasok le- és felszállásának ideje alatt történik, és az egész művelet csupán 20 másodpercet vesz igénybe. Davosban a busz az 1-es vonalon, a turistaközpont és a kórház között közlekedik majd. A TOSA technológiát most először alkalmazzák alpesi térségben. A fő célkitűzés, hogy a rendszer működését szélsőséges téli időjárási körülmények között is kipróbálják. Az ABB és projekt partnerei arra számítanak, hogy értékes, új tapasztalatokat szereznek a kísérleti projekt során.

A TOSA üzembe állása mellett, a Fórum résztvevőit Davosban szállító elektromos autók akkumulátorát nyolc új, ABB villámtöltő-állomáson tölthették fel.

A TOSA elektromos busz és a töltőállomások a gyakorlatban hatékonyan példázzák azokat a modern fenntartható közlekedési technológiákat, amelyeket világszerte egyre szélesebb körben telepítenek,mivel az e-mobilitásnak köszönhetően az autók, a buszok, a hajók és a drótkötélpályás felvonó energiahatékonyabban és alacsony környezeti hatással tudnak üzemelni.

„Az elektromos járművekre történő átállási folyamat napjainkban már nem kérdőjelezhető meg; a kérdés csupán az, hogy az átállás mikor és milyen gyorsan megy végbe, az elektromos járműveket az autósok is egyre vonzóbbnak találják. Az ökológia szempontokat szem előtt tartó járművek vásárlása és üzemeltetése is egyre olcsóbbá válik.”

– nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.

Az ABB vezető szerepet játszik olyan villámtöltő berendezések és rendszerek gyártásában és szállításában, amelyek globálisan fenntartható módon alakítják át a közlekedést. A fenntartható közlekedés döntő szerepet játszik a klímaváltozás elleni küzdelemben, mivel az e-mobilitás kezdi kiszorítani a piacról a globális felmelegedéshez hozzájáruló, üvegházhatást okozó gázokat kibocsátó fosszilis üzemanyagokkal hajtott járműveket.

Villámtöltés a Világgazdasági Fórum éves találkozóján

Az elektromos autók villámtöltése terén globális piacvezető ABB már több mint 6000 töltőállomást épített ki a világ több mint 50 országában. A világ Davosba érkező vezetői működés közben láthatták az ABB nemrég kiépített nyolc darab Terra 53 típusú villámtöltő állomását. Az 50 kW teljesítményű DC ABB Terra 53 a legkeresettebb töltőállomás Európában és Észak-Amerikában is. Kompatibilis a CCS, CHAdeMO és az egyidejű 22 kW-os AC töltési szabványokkal egyaránt.

A davosi tömegközlekedésben résztvevő, teljesen elektromos hajtású TOSA busz a fenntartható közlekedési innováció élvonalába tartozik. 2018-ban, az energiahatékony mobilitási (közlekedési) kategóriában a TOSA kapta a Svájci Szövetségi Energiahivatal által alapított Watt d’Or díjat. A TOSA technológiát az ABB széles körű együttműködés keretében fejlesztette ki. A partneri együttműködésben az ABB mellett a genfi tömegközlekedési vállalat, a Transport Publics Genevois (TPG), az Office de Promotion of Industries et des Technologies (OPI), a Services Industriels de Genève (SIG) és a buszgyártó Carroserie HESS vettek részt.

A Davosban alkalmazott TOSA technológia biztosítja azoknak a genfi autóbuszoknak a hajtását is, amelyek a 23-as vonalon a reptérre szállítják az utasokat. A busz tetejére telepített, vezérelt működésű töltőkar az útvonal mentén, a kiválasztott megállókban kiépített töltőállomásra kapcsolódik, és 20 másodperc alatt, azaz az utascsere ideje alatt, feltölti a jármű akkumulátorát. A Genfben üzemelő környezetbarát rendszer segítségével évente 1000 tonnával lehet csökkenteni a széndioxid-kibocsátást.