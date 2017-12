‘Sajnos’ érzékeny búcsút kell vennünk a kéményseprőktől és a gázszámlánktól!

A gázszámlának és a kéményseprőknek örökre búcsút mondhatunk, de még az energiaszámlán is spórolhatunk az LG napkollektorokhoz is csatlakoztatható, megújult hőszivattyús rendszerével. A új Therma V Split egyetlen, a kiépítés és az üzemeltetés szempontjából egyaránt költséghatékony rendszerrel látja el a lakások, családi házak fűtési, melegvíz-előállítási és légkondicionálási feladatait.



Továbbfejlesztett készülékcsaláddal lepte meg az LG Electronics (LG) azokat, akiknek fontos, hogy felépítendő vagy korszerűsítendő otthonuk hűtését, fűtését és használati melegvíz előállítását környezetkímélő módon, energia- és költséghatékonyan, helyi károsanyag-kibocsátás nélkül, a legkorszerűbb berendezésekkel valósítsák meg.

A legújabb Therma V rendszer költséghatékonysági szempontból verhetetlen, a tervezéstől és a beépítéstől kezdve egészen az üzemeltetésig. Nincs szükség külön kazánra és légkondicionáló rendszerre, nem kell az engedélyköteles gáztervvel és a gázfűtéshez szükséges adminisztrációs folyamattal vesződni, továbbá a kéményépítés költsége is megtakarítható.

E költségelőnyök az üzemeltetés során is jelentkeznek, hiszen csak egyetlen — ráadásul okos öndiagnosztikai megoldásokkal ellátott — rendszert kell karbantartani, és az időszakos kéményellenőrzés díja is elfelejthető. Az energiaszámla is alacsonyabb lesz, mint ha külön gázfűtést és légkondicionáló berendezéseket üzemeltetnénk. További zöld érv, hogy a berendezés nem csak a központi fűtési hálózathoz és a használati melegvíztárolókhoz illeszthető egyszerűen, hanem a napkollektorokhoz is, így páratlanul rugalmasan alkalmazható.

Az új Therma V termékcsalád egyik legfontosabb jellemzője az elődmodellnél is alacsonyabb villamosenergia-felhasználás – ezáltal kisebb villanyszámla –, ami a megnövelt COP-értéknek, valamint a valós felhasználási körülményeknek megfelelő ún. részterheléses üzem növelt hatékonyságának köszönhető.

A berendezés az ún. szezonális automata üzemmódban (Seasonal Auto Mode) az időjárás függvényében képes szabályozni igény szerint a hűtési vagy a fűtési teljesítményt. Ez az üzemmód a vízhőmérséklet beállítására is használható az energiatakarékosság maximalizálása érdekében. A felhasználók akár a nap minden egyes órájához külön célhőmérsékletet állíthatnak be, ami további energiamegtakarítást eredményezhet. A berendezés karbantartását leegyszerűsíti, hogy az adatnaplózó vezérlő egység eltárolja a beüzemelési adatokat, továbbá információkat szolgáltat a működési előzményekre vonatkozóan, beleértve a közelmúltbeli működési zavarokat is. Mindezzel könnyebbé válik a tervszerű karbantartás, de magunk is ellenőrizhetjük a berendezés állapotát.

Talán furcsa lehet egy hűtő-fűtő berendezés esetében felhasználói élményről beszélni, de itt nem ez a helyzet. A vezérlő egységet ugyanis új felhasználói felülettel, egy 4,3 colos LCD kijelzővel és egy reaktív LED érintőpanellel látták el, beltéri egység pedig még kifinomultabb formatervet kapott.

Az új modellek alacsony energiafogyasztásáról az erős neodímium mágneses, szénkefe nélküli, egyenáramú motoros (BLDC) kompresszor gondoskodik, amely a váltakozó áramú motorokhoz képest takarékosabb üzemmódra képes.

Sokan a rettegett legionella betegség miatt tartanak a légkondicionálók használatától. A új Therma V erre is megoldást nyújt, hiszen legionella elleni üzemmóddal rendelkezik: ennek használatával a berendezés hetente egyszer automatikusan magas hőfokra melegíti fel a víztartály vizét, esélyt sem adva a kórokozóknak.