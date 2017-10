Rengeteg módszerrel lehet segíteni a kóbor állatokon, tessék egyet választani

Az Állatok Világnapja alkalmából a dél-afrikai Naspers csoport érdekeltségébe tartozó eMAG.hu fekete macskás videójával hívja fel a figyelmet azokra a kisállatokra, akik segítségre szorulnak. A videó mellett 200 ezer forinttal támogatja a húszéves Árvácska alapítványt is.

A fekete állatokat babonából sokkal kevesebben fogadják örökbe, mint más színű társaikat. A vállalat éppen ezért támogatja azokat a kedvenceket, akiket valamilyen okból kirekesztenek. Megdöbbentő adatokkal állunk szemben, ugyanis évente mintegy 150 000 állatot altatnak el, ugyanakkor a 114 hivatalosan regisztrált menhelyeken mindössze 10 000 négylábú kedvencet tarthatnak egyszerre.

A segítségnyújtásra szánt oldalukon (https://www.emag.hu/campaign/allatok-vilagnapja), az eMAG azoknak az állatszerető embereknek a munkáját kívánja támogatni, akik mindent megtesznek azért, hogy a kisállatok biztonságban és szeretetben éljenek. Catalin Dit, az eMAG magyarországi vezetője úgy fogalmazott: „Kabalaállatunk a fekete macska, éppen ezért különösen megható az Árvácska Állatotthonnál készített videó. Az eMAG-nál egyébként is komolyan vesszük a társadalmi felelősségvállalás kérdését, ezért idén is több ilyen akciót tartunk. Támogatásunk reményeim szerint másokat is arra ösztönöz majd, hogy segítsék az Árvácskához hasonló szervezetek munkáját.”

Míg az eMAG az információs oldallal és a húszéves Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 200 ezer forintos támogatásával járul hozzá a menhely életének megkönnyítéséhez, a Fekete Macskás videó megosztásával mindenki kiveheti a részét az otthontalan állatok sorsának jobbra fordításából! Segítsünk együtt!