A légitársaságok célja: minél kevesebb időt tölteni a repülőtéren

Az ultra rövid fordulóidőkkel a diszkont légitársaságok már-már tökélyre fejlesztették a kapacitáskihasználtságot – nekik minden földön töltött perc színtiszta veszteség. A logisztikai iparágban is hasonló a helyzet: az egyre ismertebb energiaforrással, CNG-vel (sűrített földgázzal) hajtott tehergépjárművek hatékonysága is akkor a legnagyobb, ha folyton úton vannak. A hatékony működést telematikai megoldások is támogathatják.

A CNG, vagyis a sűrített fölgáz üzemanyagként való alkalmazása robbanásszerű fejlődés előtt áll: jelenleg Magyarországon 6-7000 személyautót és néhány száz, áruszállításban és tömegközlekedésben résztvevő járművet hajt a konyhából is jól ismert földgáz. Ezeket a járműveket jelenleg 11 kút szolgálja ki itthon, ez azonban fejlődni fog, mivel az állam 2020-ig közel 100 kút kiépítésére tett vállalást. A tömeges elterjedéshez a kúthálózat bővítésén kívül, a hatékonyság közvetlen megtapasztalása is szükséges, melyet különböző, járműkövető szolgáltatások is támogatni tudnak.

A CNG technológia előnyei az alacsony fenntartási költség, valamint az extrém alacsony koromrészecske képzés: a hagyományos üzemanyaggal hajtott járművekhez képest 50%-al alacsonyabb a károsanyag-kibocsájtásuk és 95%-al kisebb a koromrészecske képzésük, szén-dioxid-kibocsátásuk pedig jelentősen 100 g/km alatt marad, így sokkal környezetbarátabbak.

„A CNG technológiával hajtott 24 tonnás haszongépjárművek ára jelenleg a dízellel hajtott járművek beszerzési áránál magasabb, ugyanakkor akár 5 liter üzemanyag megtakarítást is el lehet elérni 100 km-en a dízellel szemben, ami egy néhány autós flotta esetében éves szinten több millió forintot is jelenthet.”

–mondta Takács Attila, az Eco Smart CNG kúthálózat ügyvezető igazgatója.

A logisztikai iparágat tekintve a városi és rövidtávú fuvarozásban találhatja meg a helyét az új technológia. A sűrített földgázzal működő kocsik jellemzően kisebb hatótávolságra képesek: egy tankolással kb. 400 km-et tudnak megtenni, kiegészítő tankkal 700 km is elérhető. Jelenleg nincs állami támogatás sem a járművásárlásokon, sem az üzemanyagon, így a CNG-s járművek választása esetén a gyors megtérüléshez nagy kihasználtság mellett kell futtatni a tehergépjárműveket.

A rövidtávú fuvarokra jellemző funkciók, mint a gyűjtés, és terítés jól tervezhetők telematikai eszközök segítségével:

„Telematikai szolgáltató partnerük a WebEye. A beépített járműkövető és kiegészítő megoldásaikkal a teherautóink maximális kihasználtság mellett dolgozhatnak, a munkatársak pedig bármikor nyomon tudják követni a szállítmányok útját, pontos információt kapva kamionjaink tartózkodási helyéről, várható érkezésről.”

– mondta Takács Attila, az Eco Smart ügyvezetője, akik, CNG-s kúthálózat mellett saját, CNG-s fuvargépkocsi parkkal is rendelkeznek.

A nagy európai konszernek közül egyre többen előírásként, kötelező jelleggel írják elő a CNG üzemeltetésű autók használatát a logisztikájukhoz (pl. UPS, McDonald’s, Coca-Cola).

„Azoknak a környezettudatos, hosszútávra tervező cégeknek lehet ideális ez a technológia, akiknek fontos a környezetvédelem, az üzemanyag spórolás, és akiknek autóik folyamatosan mozgásban vannak.„

– tette hozzá az Eco Smart Group ügyvezetője.

„Egy földgázzal hajtott tehergépjármű filozófiát is jelképez; megmutatja, hogy az adott vállalat miként gondol a jövőre és a környezetre. A WebEye számára öröm, hogy telematikai megoldásaival hatékonyan segítheti az Eco Smart törekvéseit, és közvetetten így hozzájárulhat egy zöldebb fuvarozói piac létrejöttéhez.”

– mondta Deszpot Károly, a WebEye Magyarország ügyvezetője.