Tiszta elektromos eszközökkel a jobb egészségért

A mindennapokban használt eszközök közül az okostelefonok vannak leginkább kitéve a kórokozóknak, a tévék pedig működésük során szinte vonzzák a port, ezért fontos a készülékek tisztán tartására kiemelt figyelmet fordítani.

A tiszta telefonok és TV készülékek egészségesebb környezetet teremtenek és hozzájárulnak a felhasználók biztonságához is.

Antibakteriális védelem a telefonoknak

Kutatások szerint a felhasználók naponta átlagosan 2018-szor érnek az okostelefonjukhoz, így a készülékeken rengeteg szennyeződés vagy akár az egészségre ártalmas kórokozó lehet. Az esetleges fertőzések megelőzése érdekében javasolt a készülékek rendszeres tisztítása. Fontos szabály, hogy ne kerüljön az okoseszközökre közvetlenül a háztartás egyéb területein használt tisztítószer vagy vizes oldat. Az erős tisztítószerek kárt okozhatnak a kijelzők üvegfelületében és így ronthatják a telefon ellenálló képességét.

A Samsung Galaxy okostelefonjait, tabletjeit és a Galaxy Watch okosórákat is kikapcsolt állapotban, az eszközt a tokjából kivéve, külön ajánlott tisztítani, hiszen a tokban sok szennyeződés megragadhat. Az áttörölgetés mikroszálas törlőkendővel vagy lencsetisztító kendővel a leghatékonyabb. Ezt követően fertőtlenítő nedves törlőkendő, vagy legalább 70 százalékos alkohol alapú fertőtlenítőszerben enyhén megnedvesített kendő is használható a készülékek alapos megtisztítására, a kellő körültekintéssel. Fontos a csatlakozók szárazon tartása és a sűrített levegő használatát is érdemes elkerülni, hiszen ez kárt okozhat a készülékekben. A tisztára törölt eszközök a levegőn 4-5 perc alatt megszáradnak, majd 2-3 napig tiszták maradnak.

Ezek mellett egyes Samsung Experience Store üzletekben és a vállalat budapesti Oktogonon található szervizközpontjában nyitvatartási időben a felhasználók ingyenesen kérhetik Samsung okostelefonjuk, Galaxy Buds fülhallgatójuk vagy Galaxy okosórájuk fertőtlenítését, amelyet UV-C fény alapú rendszerekkel 5-10 perc alatt, helyben el is végeznek. A folyamat nincs hatással a készülékek teljesítményére és nem károsítja azokat, de eltávolítja a kórokozók 99,9 százalékát.

Tiszta TV, rendes ház

A televíziókészülékek esetében a tisztítás alapszabályaira odafigyelve a felhasználók megőrizhetik a képernyő állapotát. A tévét minden esetben ajánlott kikapcsolni, hogy le tudjon hűlni és semmiképpen ne károsodjanak a belső alkatrészek. A régebbi képcsöves készülékek üvegfelületét akár az ablakhoz hasonlóan is tisztíthatták a felhasználók, az újabb, sík- vagy ívelt képernyős modellek esetében azonban víz, vagy tisztítószerek használatával akár kárt is okozhatnak a magas minőségű megjelenítőben. A QLED vagy OLED technológiákra épülő tévék esetében egy egyszerű, puha, száraz törlőkendő a legjobb választás, ezzel a képernyőt körkörös mozdulatokkal érdemes megtisztítani és külön a keretet és a hátoldalt is áttörölni.

A tévé mellett legalább ugyanolyan fontos a távirányító, amely az okostelefonokhoz hasonlóan sokat van kézben és akár többen is megfoghatják rövid idő alatt. A szennyeződések eltávolításához nem elég csak áttörölni. Az elemek eltávolítása után érdemes a tenyérhez ütögetve kirázni belőle a beragadt koszt, majd alkoholos fertőtlenítővel nedvesített törlőkendővel alaposan áttörölgetni az eszközt. Szükség esetén az alaposabb tisztításhoz használhatók vattapamacsok vagy a gombok közé szorult szennyeződések eltávolításához fogpiszkáló is.