Telefonunkban tárolhatjuk hiteles koronavírustesztünket egy magyar fejlesztésnek köszönhetően

A napokban debütál a digitális személyazonosítással foglalkozó ID&Trust fejlesztése, a GoodID COVID-19 Green megoldás, amelyet elsőként a Róbert Magánkórházban próbálnak ki.

Ennek köszönhetően az egészségügyi intézmény által elvégzett koronavírus tesztről egy ingyenes digitális igazolást kaphatunk. A Róbert Magánkórház által kiállított és az eredmény értelmezése céljából magyarázó színkódokkal ellátott igazolás időveszteség nélkül kerülhet be az Androidon és iOS-en egyaránt futó GoodID mobil irattárca alkalmazásba, ezáltal minden féle élethelyzetben érintésmentesen használható, hiteles, ellophatatlan és feltörhetetlen.

A koronavírus-járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések május elején új szakaszba léptek. Miközben a kijárási korlátozásokat fokozatosan feloldják, nagyságrendekkel több koronavírus-tesztet végeznek az állami és magán egészségügyi intézmények, hogy naprakész képet kapjunk a fertőzöttség alakulásáról.

A forgalomban lévő koronavírus-tesztek megbízhatósága és az általuk kimutatott eredményről az egészségügyi szakemberek értelmezése időről időre finomodik. Ettől függetlenül a kiadott igazolások jó kiindulási alapot adnak ahhoz, hogy helyreálljon a hétköznapi élet újraindulásához szükséges bizalom, és megszülethessenek a polgárok mozgását meghatározó szabályok.

„Folyik ugyan szakmai vita arról, hogy egy gyógyult páciens negatív koronavírus teszt birtokában később újrafertőződhet-e, vagy maga is lehet-e később fertőző, de ez nem jelenti azt, hogy el kéne vetnünk a tesztelés lehetőségét, és a teszteredményekhez igazított megelőző intézkedések alkalmazását”

– magyarázta Dr. Schuller János. a Róbert Magánkórház belgyógyász-infektológus főorvosa.

Ahhoz azonban, hogy a teszteket a hétköznapi gyakorlatban is hatékonyan lehessen használni, három dolog fontos: koherens és ésszerű szabályrendszer vonatkozzon a tesztek birtokosaira, a kiállított bizonylat könnyen értelmezhető legyen mind birtokosa mind ellenőrzői számára, és nem utolsósorban: a bizonylat maga se képezze a fertőzés terjedésének forrását.

„Egy olyan tanúsítvány, amit hosszú percekig tart kisilabizálni, és nem egyértelmű, hogy mire hatalmazhatja fel tulajdonosát, ráadásul mindenki összefogdossa és egy hét után elrongyolódik, az bizonyosan nem tölti be a célját.”

– mutat rá Szabó Tamás, az ID&Trust Kft. alapító-ügyvezetője.

A magyar vállalkozásnak több mint másfél évtizedes tapasztalata van elektronikus okmányok és digitális azonosítás területén, többek közt a hazai eSzemélyi, a román egészségügyi kártya és a japán útlevél fejlesztése fűződik a nevükhöz. Ezért döntöttek úgy, hogy a járványhelyzetben szaktudásukat kínálják fel az egészségügyi intézmények és az üzleti szereplők részére. Két évvel ezelőtt mutatkozott be mobiltelefonos irattárca alkalmazásuk, a GoodID, mely mindenféle okmányunk hiteles digitális megfelelőjét tudja magába foglalni, ezáltal távoli azonosításra, és 2019-től pedig online szerződéskötések lebonyolítására is megoldást nyújt.

A most bemutatott GoodID COVID-19 Green a Róbert Magánkórház által elvégzett és kibocsátott koronavírus-teszt digitális igazolását jelenti, a GoodID applikáción belül, külön díjaktól mentesen. Az alkalmazás a kiadott teszteredmény értelmezését színkódokkal segíti. Az applikációba bekerülő igazolás révén érintésmentesen és gyorsan ellenőrizhető a hiteles koronavírus-teszt eredménye. A fejlesztésben közreműködő szakemberek szerint a tanúsítványok digitalizálása megkönnyíti a használatot, és elősegíti az igazolások elfogadottságát.

A tanúsítványok jelentős könnyebbséget jelenthetnek az élet számos területén, így például:

A külföldre utazásnál a korlátozások feloldását követően a határátlépést várhatóan több ország is friss koronavírus teszthez kötheti.

Taxitársaságok dönthetnek úgy, hogy csak olyan sofőr állhat munkába, vagy éppen csak olyan utas használhatja a járműveiket, aki bizonyos színkódú tanúsítvánnyal rendelkezik.

Nagyfoglalkoztatók, például hipermarketek, gyárak, logisztikai központok aszerint tervezhetik munkatársaik beosztását, hogy éppen milyen kockázati kategóriába sorolja őket a tanúsítványuk.

A színkódokhoz igazodva meghatározhatók az egyes egészségügyi szakrendelések (például fogorvos, nőgyógyász) látogathatóságának szabályrendszere is.

A rendszer más egészségügyi intézmények számára is díjmentesen hozzáférhető lesz. A digitális tesztigazolások természetesen a felhasználók számára is ingyenesen elérhetők lesznek, csakúgy, mint a GoodID digitális irattárca alkalmazás, amely androidos és iOS telefonokra is letölthető.