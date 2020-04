Az Alza.hu védőmaszkokat gyárt kórházak számára 3D nyomtatókkal

Az Alza.hu webáruház aktívan bekapcsolódott a koronavírus elleni küzdelembe. A járvány terjedése ellen bemutatótermében már korában szigorú biztonsági intézkedéseket, valamint érintésmentes értékesítést vezetett be, most pedig a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozók segítségére siet, és 3D nyomtatók segítségével arcvédő pajzsokat gyárt számukra. Az Alza.hu az első 100 darab pajzsot már át is adta a Honvédkórház számára, és további segítőkész önkénteseket keres. Az önként jelentkezők számára ingyenesen biztosít 30 darab 3D nyomtatót, gyártási rajzot adatfájlban, illetve alapanyagokat kedvezményes áron. Az Alza mindezek mellett továbbra is készen áll a családok és a vállalatok biztonságos kiszolgálására, hogy mindenki békésen és nyugodtan tölthesse a húsvéti ünnepeket.

Az Alza munkatársai már elkezdték a 3D nyomtatást a budapesti Róbert Károly körúton található bemutatótermükben. Hetente 100 darabot tudnak előállítani, amelyeket aztán különböző egészségügyi szervezeteknek ajándékoznak a koronavírus elleni védekezést segítve. Az első szállítmányt hétfőn adták át a Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány számára.

„Az egészségügyi dolgozók a frontvonalban küzdenek a koronavírus-járvány elleni harc során, és mi azon dolgozunk, hogy segítsük őket a védekezésben”

– mondta Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője.

„A webáruházunk által forgalmazott 3D nyomtatók felhasználása arcvédőpajzsok nyomtatására most a leggyorsabb és leghatékonyabb módunk arra, hogy mi is segítsük a járvány elleni küzdelmet”

– tette hozzá.

A 3D nyomtatásra jelentkező önkéntesek 60 napra kapják kölcsön a készülékeket, cserébe vállalniuk kell, hogy a megadott egészségügyi intézmények számára nyomtatnak arcvédőket. Az érdeklődők az arcpajzs@alza.hu e-mail címen vagy a 06-1-701-1111 telefonszámon jelentkezhetnek. További információkat itt találhatók.

Az Alza.hu a koronavírus-járvány idején is megbízható partner a vásárlók számára – raktárkészletére és a gyors kézbesítési lehetőségekre támaszkodva arra törekszik, hogy mind a háztartások, mind a vállalatok könnyebben megbirkózzanak a rendkívüli helyzettel, legyen szó otthonról való munkavégzésről, távoktatásról vagy a gyermekekről való gondoskodásról. Az ügyfelek továbbra is bizalommal fordulnak webáruház felé, vásárlási kedvük az elmúlt hetekben sem apadt – a legnagyobb igény még mindig az otthoni elektrotechnikai és a távmunkavégzéshez szükséges eszközökre (notebookok, monitorok, kiegészítők, nyomtatók) mutatkozik. Jelentősen megnőtt az érdeklődés a sportfelszerelések, valamint az otthoni és kültéri sportolás során használt eszközök (+800 %), a konzolok és játékok (+480 %), illetve a kert és hobbi szekció termékei (+2000 %) iránt – a vásárlók szabadidejüket próbálják aktívan tölteni. Sokan vásárolnak a drogéria és parfüm, valamint a konyhai elektronikai és az auto-motor termékekből is.

Az Alza.hu külön figyelmet fordít céges vásárlóira, célja, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is segítse a vállalkozókat különböző, távmunkát elősegítő megoldásokkal, illetve egyéb testreszabott javaslatokkal, ajánlatokkal. További részleteket itt olvashat.

A webáruház maximális biztonságot fordít a termékek kiszállítására is – a raktárt rendszeresen fertőtlenítik, a bemutatóteremben érintésmentes kiadás üzemel, és a cég minden alkalmazottját védőfelszerelésekkel látta el. Mindenki számára elérhető az antibakteriális szappan és fertőtlenítőszer, valamint az egyszer használatos kéztörlők. A vásárlók a kézbesítés módját a 18 kihelyezett AlzaBox egyikébe, vagy házhozszállítással is kérhetik.