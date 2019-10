Robotkarral működő hibrid műtő a Szegedi Tudományegyetemen

Világszínvonalú hibrid műtőt és hozzá kapcsolódó orvosi-, beteg és nővérszobákat, kiszolgáló helyiségeket adtak át a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Az idegsebészeti beavatkozások elvégzését szolgáló műtőkomplexumba Magyarország első robotkarral működő Siemens Healthineers ARTIS pheno berendezése került. A sajtóeseményen Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, a magyar cégek az egészségipar területén kiemelkedő eredményeket érhetnek el.

Az orvostudomány fejlődősével nemcsak az egyre komplexebb eljárások és sebészeti beavatkozások száma növekedett, de az ehhez szükséges kombinált képalkotó rendszerek és operációs helyiségek iránti igény is. Mindez az úgynevezett vaszkuláris (érrendszeri) hibrid műtő berendezések elterjedését eredményezte, amely idegsebészeti, illetve kardiovaszkuláris eljárásoknak adnak otthont. A hibrid műtőben a beteg mozgatása és szállítása nélkül, egyazon időben, egyazon berendezésen bármilyen sebészeti és/vagy katéteres eljárás elvégezhető. Ezáltal a komplikációk könnyebben elháríthatók, és a betegellátás hatékonyabbá válik. A világszínvonalú műtő segítségével a magasabb rizikójú – sokszor akut panaszokkal jelentkező – betegek számára is megoldhatóvá válnak olyan beavatkozások, amelyeket korábban a várható szövődmények miatt kivitelezhetetlen volt nyitott műtéti technikával elvégezni. Mindemellett minden olyan katéteres műtét a legnagyobb biztonsággal elvégezhető, amely szükség esetén azonnali sebészeti hátteret igényel.

„A hibrid műtő egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi egy több szakterület képviselőiből álló team számára az olyan komplex beavatkozások elvégzését is, amelyet egyéként csak több fázisban, több helyen lehetne elvégezni. A cél, hogy a betegeket a legmodernebb diagnosztikai készülékekkel tudjuk átvizsgálni, és a kórképnek megfelelően optimális kezelésben tudjuk részesíteni. Ezáltal bonyolultabb és nagyobb rizikófaktorú műtéteteket is el fogunk tudni végezni.” – fogalmazott Prof. Dr. Rovó László a Szegedi Tudományegyetem rektora.

A 2,2 milliárd forint beépítési és infrastrukturális költségű beruházás során a műtő mellett, orvosi-, beteg és nővérszobákat, vizsgáló és kiszolgáló helyiségeket is kialakítottak a szegedi újklinika ötödik emeletén.

„A Szegedi Tudományegyetem 2017 elején határozta el egy idegsebészeti hibrid műtő megépítését. A műtő teljes orvosi berendezése Európában egyedülálló technológiát képvisel, amelynek következtében a műtő az eszközöket szállító világcégek – a Siemens, a Medtronic, a Mediszer és a Zeiss – egyik európai referencia központja lehet” – hangsúlyozta Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. „A beruházást az SZTE az állami egészségügyi szektorban szokatlan, hosszú távú bérleti konstrukcióban valósítja meg a Merkantil Bank finanszírozásával.” – tette hozzá.

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a sajtóeseményen kifejtette: a magyar gazdaság utóbbi negyedéves 5,2 százalékos növekedése, jelentősen meghaladta az uniós és a német adatokat is. Ez a high tech gyártó és szolgáltató szektor eredményének köszönhető. Ezen belül a magyar egészségipar évente 5-6 százalékos növekedést ér el, a szabadalmi bejelentések több mint egyharmada erről a területről származik. Az orvosképzés az oktatás, kutatás és a klinikai ellátás egységére épül. A gyakorlati képzés jelentősége egyre nő, ehhez megfelelő eszközökre is szükség van, ilyen az újonnan kialakított műtőkomplexum. – tette hozzá.

A szegedi műtőkomplexumba elhelyezett Siemens Healthineers ARTIS pheno Magyarország első robotkarral működő berendezése. A szükséges terápiától függően az angiográfiás készülék a legoptimálisabb helyre pozícionálható, így akár a nyílt műtét alatt is alkalmazható. Ez a tény lehetővé teszi, hogy új műtéti technikákat is kidolgozzanak a szegedi klinikán. A rendszer képes az érfestés mellett koponya CT minőségű felvételeket is készíteni, sőt képes az egyes agy területek vérellátását is meghatározni, ami nagy segítséget jelent az agyi érelzáródásban – stroke-ban – szenvedő beteg sürgős ellátásában. Erre az új technikára alapozva egyik pillanatról a másikra új dimenzióba kerülhet a dél-alföldi, storke-ban szenvedő betegek akut ellátása, mint a thrombectomia és az aneuryma okozta agyvérzések gyógykezelése. Mindemellett a különböző diagnosztikai képalkotó módszerek (ultrahang, CT, MR felvételek) egyidejű felhasználásával szinte milliméter pontosan képes navigálni az ellátást végző orvost a beavatkozás során. Ezen tulajdonságainak köszönhetően jelentősen csökkenthető a sugár- és kontrasztanyag dózis is, illetve a korszerűbb műtő növeli a gyógyítás hatékonyságát. Mindemellett a készülék gyorsasága, illetve a programok fejlettsége segíti az orvost a gyorsabb döntéshozatalban is.

Az orvosi képalkotási technológia piacvezető szereplőjeként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az innováció és a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával segítsük a magyar egészségügyet, ennek köszönhetően állunk az újító jellegű klinikai megoldások kidolgozásának élvonalában. – nyilatkozta Oroszné Vincze Rita a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója. „Reményeink szerint a szegedi berendezés lesz az első olyan Siemens Healthineers show site, vagyis bemutató centrum Európában, ahol idegsebészeti, onkológiai, valamint intervenciós radiológiai beavatkozásokat végeznek majd, minimál invazív módon.” – tette hozzá.

Ez a fejlesztés mind a gyógyításban, kutatásban, oktatásban és nem utolsósorban finanszírozási technikában is szinte egyedülálló Európában. A két speciális műtőhöz kapcsolódik egy modern, 29 ágyas fekvőbeteg osztály is, amely az idegsebészet betegellátás további fejlődését fogja szolgálni.