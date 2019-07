Az ABB Robotika a jövő kórházához fejleszt megoldásokat

Az ABB bejelentette, hogy innovációs központot nyit a Texas állambéli Houstonban működő Texas Medical Center (TMC) innovációs kampuszában, amelyben együttműködő robotokat kíván telepíteni.

A tervek szerint 2019 októberében megnyíló létesítmény lesz az ABB első innovációs célokat szolgáló egészségügyi kutatóközpontja. A TMC-kampuszban az ABB kutatócsapata orvosokkal, kutatókkal és mérnökökkel együtt dolgozik majd a nem sebészeti célú orvosi robotikai rendszerek fejlesztésén. A fejlesztések kiterjednek a logisztikára és a következő generációs automatizált laboratóriumi technológiákra is.

Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás divíziójának vezetője így nyilatkozott:

„A Houstonban fejlesztendő, következő generációs laboratóriumi technológiák felgyorsítják a manuális laboratóriumi folyamatokat, megszüntetik a laboratóriumi munkában meglévő szűk keresztmetszeteket, továbbá javítják a biztonságot és a következetességet. Az új technológiák különösen a legmodernebb kezeléseknél, így például a Texasban kutatott rákterápiák terén kínálnak jelentős előnyöket. A rákterápiás kutatások jelenleg manuális és időigényes teszteljárásokat igényelnek.”

Napjaink gyógyászatában, a nagyszámú beteg kezelésében az egyik szűk keresztmetszetet a magasan képzett egészségügyi szakemberek korlátozott száma jelenti, mivel e szakemberek munkaidejük jelentős részét ismétlődő és rutinszerű feladatokkal, így például tárgylemezek előkészítésével és centrifugák feltöltésével töltik. E feladatok robotokkal történő automatizálásával az egészségügyi szakemberek a magas szintű tudást igénylő, produktív munkára összpontosíthatnak, és a vizsgálati eljárások jelentős felgyorsításával lehetővé teszik, hogy egyre több ember részesülhessen orvosi ellátásában.

Az ABB a jelenleg kézzel végzett orvosi laboratóriumi folyamatok széles körének elemzése alapján úgy véli, hogy az automatizálás alkalmazásával évente 50%-kal több tesztet lehetne elvégezni, míg az ismétlődő folyamatokra betanított robotokkal csökkenteni lehet azon feladatok munkaerő-szükségletét, amelyek az ismétlődő megterhelés miatt sérülést (RSI) okozhatnak.

A világ lakosságának elöregedésével párhuzamosan az országok a GDP-jük egyre nagyobb hányadát fordítják az egészségügyre. Az automatizálás egészségügyi ellátásban történő alkalmazása javítja a betegellátás színvonalát és növeli az egészségügyi ellátás hatékonyságát, s ezáltal könnyebbé teheti a kapcsolódó társadalmi, politikai és pénzügyi kihívások kezelését. Az ABB saját kutatásai azt jelzik, hogy 2025-re az egészségügyben közel 60 000 nem sebészeti kiszolgáló robotra lesz szükség, azaz e robotok piaca a 2018. évi szinthez képest négyszeresére bővül.

Az ABB-nek az élelmiszeripari laboratóriumokban már világszerte alkalmazott kollaboratív robotjai kiválóan alkalmazhatók az orvosi létesítményekben is, mivel ezek a robotok biztonsági elkerítések nélkül képesek hatékonyan együtt dolgozni az emberekkel. A robotok számos ismétlődő jellegű, precizitást követelő és időigényes feladatot, így például az adagolást, a keverést, a pipettázást, a sterilizált készülék-készletek összeállítását, valamint a centrifugák be- és kirakodását is képesek elvégezni.

Az orvosi technológiai kutatások terén globális központnak számító Houston és a TCM innovációs ökoszisztémája ideális helyszín az ABB új egészségügyi kutatóközpontja számára. Az ABB Robotika 20 főből álló csapata egy 500 m2 alapterületű kutatási létesítményben dolgozik majd. A létesítményben automatizálási labor, robotprogramozási részleg, valamint olyan egységek is helyet kapnak, ahol az innovációs partnerekkel közösen fejlesztenek új megoldásokat.

„Ezzel az új partneri együttműködéssel a Texas Medical Center egyrészt folytatja azt az utat, amelynek célja, hogy vezető ipari partnerek bevonásával kitolja az innovációs együttműködés határait, másrészt lehetőséget ad arra is, hogy az ABB Robotika belépjen az egészségügyi ellátás területére”

– mondta Bill McKeon, a Texas Medical Center elnök-vezérigazgatója.

“Az évente 10 millió beteget ellátó, nagyvárosnyi területű TCM működtetésében alapvető fontosságú a hatékonyság és a pontosság. Itt olyan folyamatokat kell kifejlesztenünk, amelyek a természetben könnyen megismételhetők. Azáltal, hogy bevonja az ABB-t az első ilyen típusú, az egészségügyi robotikai megoldások alkalmazását szolgáló kutatás-fejlesztésbe, a TCM bizonyítja elkötelezettségét a robotika egészségügyi ellátásban történő alkalmazása mellett.” „Büszkék vagyunk, hogy a világ élvonalába tartozó partnerekkel együttműködve robotikai rendszereket fejleszthetünk ki a jövő kórháza számára. A kifejlesztett rendszerek és megoldások valós laboratóriumi környezetben történő tesztelésével biztosítani tudjuk, hogy az új rendszerek értéket teremtsenek az egészségügyi szakemberek számára, innovatívak legyenek, és elősegítsék az orvosi laboratóriumokban végzett munka átalakítását,”

– tette hozzá Atiya.