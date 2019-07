Mesterséges Intelligenciával automatizálják az orvosi szövegek kódolását

Az új MI-technológia a nagyobb pontosságának köszönhetően több mint 90%-kal mérsékli a folyamathoz szükséges időt. A kötelező egészségügyi osztályozásoknak megfelelő, új automatikus kódolási megoldás jellemzően kevesebb mint 1 perc alatt kivonatolja a feljegyzéseket, szemben a manuális klinikai feldolgozás 15 perces időigényével. A korábbi megoldásokkal ellentétben a Fujitsu MI-alapú szövegbányászati technológiája a szemantikai tudást természetes nyelvfeldolgozással (Natural Language Processing, NLP) és mélytanulási képességekkel ötvözve elemzi az orvosi feljegyzéseket és kivonatolja a fontos adatokat.

A Fujitsu Laboratories of Europe több innovációs partnerrel – köztük Madrid vezető egészségügyi intézményével, a San Carlos klinikai kórházzal – bonyolított le sikeres klinikai projekteket az elmúlt 4 évben. A kórház orvosigazgatója, dr. Julio Mayol, szakmai szempontból így magyarázza a Fujitsu által alkalmazott „co-creation” szemlélet jelentőségét:

„Folyamatosan keressük a klinikai döntéshozás továbbfejlesztésére alkalmas, új módszereket. A Fujitsu Laboratories of Europe-pal folytatott közös munka lehetővé teszi, hogy fontos fejlesztéseket vegyünk igénybe a hatékonyság javítására. A ma elérhető elektronikus egészségügyi adatfeldolgozó rendszerek többsége nem elégíti ki az orvos-beteg kapcsolat követelményeit. Sőt, az ilyen rendszerek használatát több vizsgálat is közvetlen összefüggésbe hozta a klinikai dolgozók kiégésének jelenségével. A Fujitsu új MI-alapú szövegbányászati technológiája segítségével közvetlenül tudjuk kezelni ezt a problémát, és kézzelfogható javulást érhetünk el a klinikai döntéshozási folyamat hatékonyságában.”

A Fujitsu Laboratories of Europe vezérigazgatója, dr. Adel Rouz, így folytatja:

„A San Carlos klinikai kórházhoz hasonló partnerek esetében követett co-creation stratégia lehetővé tette, hogy betekintsünk az egészségügyi ágazat kihívásaiba, különös tekintettel a klinikai döntéshozás nehézségeire. Több olyan fontos innovációval is sikerült előállnunk, amelyek megváltoztatják az egészségügyi személyzet által követett munkafolyamatot. Ez újabb lépést jelent a klinikai adatok pontosságának növelése és digitalizálásuk automatizálása felé a kórházak, az egészségbiztosító társaságok és a kormányzati szervek számára. Úgy gondoljuk, hogy technológiánk szélesebb körben is alkalmazható, és más területek (pl. biztosítás, jog vagy megfelelés) hasonló kihívásainak legyőzésére is jól adaptálható.”