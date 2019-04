A WIWE azonnali, 1 perces EKG szűrést ajánl az 50 napos kardiológiai várakozási idővel szemben

A Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség friss felmérése szerint átlag 50 napot kell várnunk egy kardiológiai vizsgálat időpontjára, mely így egyben az egyik leghosszabb várólistás ellátási terület, miközben átlagosan fél óránként veszíti valaki életét stroke következtében hazánkban. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy számos szívbetegség, például a veszélyes ritmuszavarok (pl. az ún. pitvarfibrilláció), melyek akár stroke-hoz is vezethetnek, sokszor tünetmentesek, illetve a tünetek csak rövid időtartamokra jelentkeznek, így nagy kihívás ezeket rögzíteni egy-egy szakrendelésen történő rövid vizsgálat során, kiváltképp, ha ezekre legjobb esetben is csak néhány havonta kerülhet sor. Az egyre népszerűbb mobil EKG készülékek ezzel szemben azt a hatalmas előnyt kínálják, hogy bárhol, bármikor elővehetik őket a tulajdonosok, különösen, ha rosszul érezik magukat, hogy a szakember számára fontos adatokat rögzítsenek egy-egy EKG felvétellel.

„Rendkívül nagy a jelentősége ezeknek a méréseknek a betegségek felderítésében, hiszen a stroke-ot túlnyomó többségét a ritmuszavar miatt kialakuló vérrög agyba sodródása okozza. A ritmuszavar kiderítése azonban nem egyszerű feladat, főleg nem a betegség elején, amikor ritkábban jelentkezik, rövid szakaszokban, sokszor csak éjszaka. De még ha jelentkeznek is a betegek szívdobogás panaszával a háziorvosnál vagy a kardiológián, és ott EKG-t készítenek róluk, az esetek jelentős részében nem találnak semmit. Ami nem jelenti azt, hogy nincs is baj. Ilyenkor tesznek fel 24 órás EKG-t, és az esetek egy részében megtalálják a keresett ritmuszavart. Persze ennek is kisebb az esélye, ha nem túl gyakori a jelenség. A statisztikai esélyeken javítanak az otthoni mérőeszközök, mert aki pár héten át magánál tart egy ilyen eszközt, panasz esetén gyorsan készíthet magának egy EKG-görbét, és elküldheti az orvosának. Néha akkor is kiderülnek gondok, ha egyébként az embernek nincs semmilyen észlelt panasza.”