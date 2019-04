ÉletMentő applikációt vezet be az OMSZ a Vodafone Alapítvánnyal együttműködésben

A mobilalkalmazás gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást. Az applikációba előre fel lehet vinni a legfontosabb egészségügyi tudnivalókat, így a mentésirányító a riasztással egyidejűleg azonnal látja például a bajbajutott korát, nemét, gyógyszerérzékenységeit és minden egyéb olyan adatát, melyet a felhasználó fontosnak tartott megadni.

A kivételesen pontos helymeghatározás pedig a mentőautó kiérkezését segíti.

A ÉletMentő applikáció gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást. Az app elérhető lesz Android és iOS rendszerre is, valamint közvetlenül az alkalmazásból is lehet segélyhívást indítani. Egyik nagy előnye, hogy tárolja az előre feltöltött egészségügyi adatokat, melyek megjelennek a diszpécser monitorján és akár a mentőautóban található táblagépen is. Így a riasztással egyidejűleg olyan fontos tudnivalók is a mentőszolgálat rendelkezésére állnak – pl. a beteg kora, neme, gyógyszerérzékenységei, stb. – melyeket a diszpécser egyébként csak hosszas beszélgetés során tudna meg. Vészhelyzetben ezek a nyert percek döntő jelentőségűek lehetnek.

Az ÉletMentő app másik nagyon fontos előnye a szuperpontos helymeghatározás, melynek köszönhetően azt is látja a mentő, hogy melyik épületrészben van a bajbajutott. Ez különösen akkor fontos, ha a bajbajutott a segélyhívást követően eszméletét veszti, és emiatt nem tudnak vele kapcsolatba lépni.

Az ÉletMentő app POI adatbázisának köszönhetően megtalálhatók a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, ügyeletek elérhetőségei is. Tartalmaz továbbá egy elsősegélynyújtó kisokost arra az esetre, ha nekünk kell segítséget adnunk. Fontos továbbá, hogy az ikonos megoldásnak köszönhetően az alkalmazást az is tudja használni, aki nem tud beszélni vagy nem érti a nyelvet.

„Az ÉletMentő applikáció bevezetése több szempontból megkönnyíti a mentők munkáját, nagyon fontos eleme, hogy a hívás kezdeményezőjének számos adata azonnal láthatóvá válik számunkra.”

– mondta el az applikáció bevezetéséről szóló szándéknyilatkozat aláírásakor Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.

Az ÉletMentő applikáció már három országban – Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában – sikeresen működik a helyi Vodafone Alapítványok munkájának köszönhetően, ahol eddig több mint egymillióan töltötték le az alkalmazást, és nagyságrendileg 30.000 riasztást érkezett ezen keresztül. Az alkalmazást a Medical Information Technologies fejleszti, és a hazai app fejlesztése során felhasználják e három ország tapasztalatait, de kifejezett cél, hogy egy teljesen lokalizált, a hazai igényeknek megfelelő tartalom jöhessen létre.

„A Vodafone Alapítvány törekvése, hogy a mobiltechnológiai vívmányokat a közjó szolgálatába állítsa, főleg egy olyan kiemelten fontos területen, mint az egészségügy. Ha ezzel az applikációval csak egyetlen ember életét megmentjük, akkor már megérte. A mobiltechnológia és az orvostudomány jövője egyre inkább összefonódik, és ez az applikáció egy jelentős lépés a jövő irányába.”

– mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese és a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja.