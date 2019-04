Dohos pincékből a felhőbe kerülhetnének a kórházi iratok

A digitalizálással időt és pénzt takaríthatnának meg az intézmények, miközben lényegesen gyorsabbá tehetnék a papírmunkát és a jogszabályoknak is hatékonyabban felelhetnének meg, a korábban keletkező iratok pedig gombnyomásra elérhetővé válnának a digitális adatbázisokból.

„Tapasztalataink azt mutatják, hogy már egy közepes méretű egészségügyi intézményben is évi 1-2 millió oldalnyi papíralapú dokumentum keletkezik, ezek jelentős része olyan kórlap, lelet vagy jelentés, amelyet utána akár 50 évig is meg kell őrizni. A nyomtatás és a raktározás már önmagában is hatalmas költséget jelent, de a dokumentumok szakszerű és GDPR szerinti kezelése, tárolása vagy megsemmisítése is óriási feladat, miközben lenne sokkal költséghatékonyabb és egyszerűbb mód is minderre”