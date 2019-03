Hatalmas tőkeinjekciót kapott a dübörgő hazai egészségügyi startup

Alig két éve indult útjára a hazánkban úttörő egészségügyi mobilalkalmazás, a MediCall, de felhasználóik száma már több, mint 13.000, ráadásul 200 millió forintos tőkebefektetést kapott decemberben az alkalmazást fejlesztő cég.

A telefonos alkalmazás a jövő egészségügyi szolgáltatását hozza el Magyarországra, forradalmasítva az orvos-beteg kapcsolattartást és a páciensek folyamatos, várakozási idő nélküli, szakszerű ellátását.

A MediCall mobilalkalmazás 2017-ben indult útjára, tervezői pedig a „dr. Google” orvoslás ellen küzdenek, vagyis alternatívát kínálnak azoknak, akik egy-egy egészségügyi probléma kapcsán gyors és szakszerű választ szeretnének valódi szakemberektől, de nem az internetről akarnak informálódni. Segítségével pedig nemcsak a betegek kapnak azonnali szakmai tanácsot, de versenyképes, hálapénz nélküli jövedelmet biztosítanak az orvosok részére az ingyenesen letölthető alkalmazáson keresztül. A teljes koncepciót és a mobilalkalmazást kifejlesztő magyar kézben lévő vállalkozás, a MediCorp Hungary Zrt. sikereire felfigyelt az egészségügyi szektor és a befektetői kör is. Ennek eredményeképpen a cég újabb szintre lépett: 2018 decemberében sikeresen zárt egy 200 millió forintos tőkebevonást a Solus Capital Kockázati Tőkealappal.

„Akár akut problémáról van szó, akár egy orvosi lelet értelmezéséről, hajlamosak vagyunk az interneten kutakodni és „dr. Google”-t segítségül hívni. Ez bizonyos esetekben megoldást jelenthet, de egyben veszélyeket is rejteget, mert könnyen félretájékozódhatunk. A MediCall sokkal célravezetőbb megoldást kínál: kapcsolatba léphetünk közvetlenül a problémánknak megfelelő szakorvossal telefonon vagy írásban, aki pontos információt tud adni nekünk”

– mondta Gáspár Péter, a MediCorp Hungary Zrt. vezérigazgatója, aki kiemelte:

„Már az elejétől fejlődést prognosztizáltunk, tisztában vagyunk a magánegészségügy rohamos fejlődésével és a digitalizáció fontosságával. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két is bizonyítja, hogy a szolgáltatásunk hiánycikk volt eddig Magyarországon.”

A rendszer egyszerűen és transzparensen működik. A beteg a MediCall alkalmazáson keresztül éri el a szakorvost, kapja meg a hiteles tájékoztatást és fizeti a meghatározott díjat, az orvos pedig a MediCorp-tól veheti kézhez az elvégzett munkája után járó összeget. A szolgáltatás gyors, a nap 24 órájában elérhető, és a páciensek számára lényegesen olcsóbb és időhatékonyabb, mint egy szakorvosi rendelőben tett látogatás. Az orvosok számára pedig könnyen tervezhető, ugyanakkor rugalmas is ez a fajta munkavégzés, hiszen egy okostelefon segítségével akkor és ott tud kapcsolódni a MediCall rendszeréhez, amikor és ahol számára az megfelelő. A betegek biztonságát pedig növeli, hogy a telefonos konzultáción kívül az applikáción keresztül házi vizitet is lehet kérni.

„Befektetési döntésünket arra alapoztuk, hogy hiszünk benne, a MediCall minden szempontból a jövő vállalkozása. Képes új trendet meghonosítani az orvos-beteg kapcsolattartás területén, mellyel egy üzletileg is sikeres nemzetközi céggé fog fejlődni”

– mondta Detrekői László, a Solus Capital szenior tanácsadója.

A beteg választja ki a vizitet végző orvost

A tőkebevonás által a MediCorp Hungary Zrt. szélesebb körben tudja kiterjeszteni a házi vizit szolgáltatását, mely eddig Budapesten és környékén volt elérhető. A lehetőségek kibővülnek, egyre több orvos szerződhet partnerként a MediCorphoz, így már vidéken is kérhetünk házi vizitet.

Jelenleg 50 szakterület 400 orvosa érhető el a MediCall alkalmazáson keresztül. A regisztrált felhasználók, azaz a páciensek száma már meghaladja a 13 000 főt. Egy házi vizitnél különösen fontos, hogy a beteg bizalommal forduljon az orvoshoz. A mobilapplikáción keresztül kiválasztható, hogy a páciens lakókörnyékén mely orvosok érhetőek el az adott pillanatban, és az adatlapjuk alapján számára ki a legszimpatikusabb.

Az alapítók kiemelték, hogy a tőkebefektetés abban is nagy segítséget jelent, hogy az eddigiekhez hasonlóan ezután is a piaci igényekhez tudják igazítani az alkalmazást a fejlesztői gárda segítségével és így a szolgáltatás mögött álló informatikai rendszert folyamatosan fejlesztik és bővítik a jövőben is.