Bemutatták az ország első Mentőautó-szimulátorát Szegeden

A szimulátor a graduális és posztgraduális egészségügyi képzések széles skálájában, a mentőtisztképzésben és a laikus oktatásban, az egyéni tudás és felkészültség igazolására, vagy csapatmunkák gyakorlása során is alkalmazható. Az eszközzel gyakorolható az összes mentési helyzet, belgyógyászati, traumatológiai esetek, különféle közúti sérülések ellátása, alapvető sürgősségi kórképek ismertetése és gyakorlati oktatása. Az ország egyik legmodernebb szimulációs körülményeit biztosító helyszínén hamarosan kezdődő valósághű gyakorlatok alatt, a zárt mentőautóban zajló eseményeket is nyomon lehet követni, s így a hallgatók tapasztalt instruktorok segítségével, biztonságos körülmények között szerezhetik meg az önálló munkavégzéshez szükséges szakmai rutint. A mentőautó-szimulátor az alapvető technikai tudás fejlesztése mellett lehetőséget biztosít a szokatlan, vagy váratlan helyzetek oktatására is. A feladatok elvégzését a társak és a külső megfigyelői csoportok is figyelemmel kísérhetik, így lehetőség nyílik a teljesítmény objektív értékelésére és a tapasztalatok közös kiértékelésére is.

A mentőautó-szimulátort a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE ÁOK) Szent-Györgyi Oktatási Épület aulájában adták át Prof. Dr. Lázár György, az SZTE ÁOK dékánja, Dr. Pető Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály vezetője, Dr. Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója és Prof. Dr. Boros Mihály, az SZTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő Központ igazgatója jelenlétében. A Skills Központ bejárata mellett elhelyezett mentőautó-szimulátor a helyszínre vonuló mentőautók pontos mása. A Mercedes-vázra épített 48.8 millió forint értékű oktatási rendszer eszköztára teljesen megegyezik a jelenleg használt és az utakon futó autókéval.

A mentőautó-szimulátor beszerzését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által irányított, 8 milliárd forint keretösszegű EFOP-4.2.2.-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése projekt támogatta, amelyből az SZTE által koordinált részprojekt összköltsége 800 millió forint.