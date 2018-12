Hihetetlen mértékben befolyásolják az okoseszközök az egészséges életmódunkat

Már az olcsóbb okoseszközök „kevésbé pontos” adataival is lehet komoly eredményeket elérni – hívja fel a figyelmet Erdei Lilla. A Life1 Fitness szakértője kiemeli, hogy a döntést még nem hozzák meg helyettünk a kütyük, de nagy segítséget nyújthatnak az életmódváltásban. Mindez onnan fakad, hogy az elért eredményeink ismerete növeli motivációnkat.

A hölgyek sokkal fogékonyabbak a számok „utasításaira”

„Tapasztalataim szerint a nőket sokkal jobban megragadja, hogy teljesítményükről azon nyomban bizonyítványt is kapnak”

– mondta. Az egyik legnagyobb magyar fitneszlánc személyi edzője megjegyzi, hogy a „bent maradást” is nagyban segíti az apróbb, reális célok kitűzése és elérése.

Aktív hétköznapok

“Fontos ugyanakkor elhatározni, hogy az eszközzel a mindennapi aktivitásunkat vagy a sportteljesítményt szeretnénk nyomon követni.”

– teszi hozzá.

A legtöbb eszköz már alkalmas az előbbi, azaz a lépésszám, pulzus, valamint az alvásminőség figyelésére.

„A különböző napok eredményeinek összehasonlítsa motiválhat minket abban, hogy aktívabbak legyünk. Például, ha kevés volt aznap a lépésszám, akkor az esti programra hajlamosabbak leszünk gyalog menni, ahelyett, hogy kocsiba ülnénk”

– húzza alá a szakértő.

Azonban, ha a sportolás intenzitását szeretnénk mérni, akkor mindenképpen javasolt hozzá pulzusmérő övet is beszerezni, mert sokkal pontosabb számot kapunk. Például a csak csuklón mérő órák súlyzós edzéseknél teljesen fals eredményt is adhatnak, hiszen könnyen elmozdulhatnak.

A kalóriaégetés mérése is könnyen lehet pontatlan

“Az okoseszközök által, a pulzusunk segítségével kiszámolt kalóriaégetés sem minden esetben pontos, még ha jól is mér az eszköz, mert különféle állapotok befolyásolják az alapanyagcserét, így a tevékenységgel elégetett kalória is lehet alacsonyabb, néha magasabb”

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

“Például pajzsmirigy-alulműködés esetén alacsonyabb, míg tűlműködés esetén magasabb a kiszámoltnál. Pubertáskorú fiataloknál, ahol a hirtelen növekedés még nem ért utol a keringés, teljesen irreális számok jöhetnek ki, ahogyan a szívritmuszavarnál is. Ilyen esetekben különös fontosságot kap a komplex szűrés, amelyen a Life1 Fitness-be személyi edzésre érkezők átesnek”

– teszi hozzá Erdei Lilla.

Sok esetben ugyanakkor nincs is szükség a drágább okosóra algoritmusai által számított következtetéseire, hiszen a pulzusunkból is kiderül, hogy melyik órán mennyire hajtottak meg minket. Ezen eredmények összehasonlításával pedig kiválaszthatjuk a céljainknak legmegfelelőbb edzéseket, melyekben szintén nagy segítséget nyújthatnak az edzők.

Táplálkozás órára

Az okoseszközök és applikációk segíthetnek nyomon követni a napi táplálékbevitelt is, ami a kiegyensúlyozott helyes táplálkozás kialakításához segíthet hozzá minket, amit nyugodtan nevezhetünk az fitneszcéljaink gerincének. A dietetikus végzettséggel is rendelkező Erdei Lilla hozzáteszi, hogy ezen a területen is legalább akkora szükség van a szakértői útbaigazításra, mint az edzések folyamán.

„Okoseszközök ide vagy oda, az egyén elhatározását és kitartását nem tudják helyettesíteni, viszont nagyban tudják támogatni azokat”

– húzta alá a Life1 Fitness szakértője.