Természetesen a WIWE is csatlakozik a “Szívritmus Hete” globális kezdeményezéshez

Az Arrhythmia Alliance által szervezett globális kampánysorozat minden évben június 4 és 10 között kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a veszélyes ritmuszavarok korai felismerésének fontosságára és az öndiagnózis, valamint a digitális eszközök által nyújtott megelőzési lehetőségekre.

A hirtelen szívmegállás és a stroke vezető halálok tőlünk nyugatra is, ám a magas rizikófaktorok miatt – mint pl. a dohányzás, túlsúly, magas vérnyomás, magas koleszterin – a magyar lakosság kiemelten veszélyeztetett – különösen 65 év felett. Hazánkban háromszázezer főt érint a súlyos esetekben stroke-hoz vezető pitvarfibrilláció. A korai felismerés nem csak az életminőség jelentős javulását eredményezi, de életet is menthet – 4-ből akár 3 esetben is!

A Sanatmetal Kft. WIWE diagnosztikai divíziója promóciós kampánnyal csatlakozik a globális kampányhoz, melynek az alábbiak a fő elemei:

ingyenes EKG mérést és ritmuszavar szűrést ajánl a lakosságnak a Magyarország Átfogó Szűrőprogramja támogatójaként

ajánl a lakosságnak a Magyarország Átfogó Szűrőprogramja támogatójaként a mywiwe.com weboldalon ingyenes szívbetegség rizikóbecslést biztosít a látogatók számára a kampány keretében

a látogatók számára a kampány keretében előszűrésre, otthoni, irodai használatra szánt WIWE mobil EKG készülékét, mely 98,69%-os klinikai pontossággal jelzi a veszélyes ritmuszavarokat, kedvezményes áron teszi elérhetővé

Az országos szűrőprogram helyszíneit ITT találod meg.