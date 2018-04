Mesterséges intelligencia segíti a terhességi cukorbetegség kezelésést

Gesztációs diabétesz akkor alakul ki, ha a szervezet nem képes elegendő inzulint – vércukorszintet szabályozó hormont – előállítani a terhesség során megemelkedett igények kielégítéséhez. Ez az egyébként többnyire tünetmentes állapot koraszüléshez vagy szülési komplikációkhoz vezethet. A projektet a finn CleverHealth Network1 bonyolítja le, és a HUS Helsinki Egyetemi Kórház koordinálja. A résztvevők gépi tanulás segítségével elemzik az egészségügyi adatokat, ami magas szintű felismeréseket biztosít az egészségügyi szakembereknek az olyan kismamák egészségi állapotáról, akiknél magasabb terhességi cukorbetegség kockázata, és segíti az egyéni szükségletekhez és kockázati profilhoz igazodó tanácsok és kezelés kidolgozását.

A HUS szerint a Finnországra jellemző évi 52 ezer terhességen belül 18% a cukorbetegség aránya, azaz közel 10 ezer terhes nőt diagnosztizálnak évente gesztációs diabétesszel. Mintegy felüknél később 2-es típusú cukorbetegség alakul ki, amelynél a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint, vagy a szervezet sejtjei nem reagálnak az inzulinra. Ez mintegy 5000 új diabéteszes esetet jelent évente, összesen 28 millió euró kezelési összköltséggel. A CleverHealth Network projektje a terhességi cukorbetegség figyelését és kezelését kívánja javítani. A projekt résztvevői mobilalkalmazást fejlesztenek a kismamák vércukorszintjével, fizikai aktivitásával, táplálkozásával, pulzusával és napi súlyváltozásával kapcsolatos adatok mérésére és tárolására. Az egészségügyi szakemberek valós időben hozzáférnek ezekhez az adatokhoz.

A Fujitsu által nyújtott adatintegrációs és -modellezési szolgáltatások feladata, hogy gondoskodjanak az adatok kompatibilitásáról a HUS adattavával (data lake) és az egészségügyi adatok finn nemzeti nyilvántartásával (Kanta PHR). A nemzeti adattárban bárki elérheti és kezelheti személyes egészségügyi adatait. A Fujitsu tervezi azt a felhasználói felületet is, amely megkönnyíti az egészségügyi szakemberek számára az információk értelmezését.

„A projektben a Fujitsu által Japánban és Finnországban fejlesztett különféle technológiákat ötvözve hozzuk létre az érzékelőadatokat és az analitikát hasznosító, új szolgáltatási platformot. A felismerések kinyerésén túl az is fontos, hogy értelmes, világos módon tudjuk megjeleníteni az adatokat, és a gyakorlatban is hasznosítható analitikai eredményekkel szolgáljunk az egészségügyi szakembereknek. Ezért olyan felületet tervezünk, amely azon túl, hogy egyetlen pillantással áttekintést ad a fontos adatokról, az anomáliákat is azonnal, egyértelműen jelzi”