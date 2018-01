Így mozogj, ha egész nap a számítógép előtt ülsz!

A mozgásszegény életmódnak pedig nagyon sok negatív hatása van, az egyik legnagyobb gond az, hogy ha az ember nem mozog rendszeresen, akkor könnyedén el tud hízni. Emellett pedig izmainknak és ízületeinknek is szüksége van a mozgásra. Bemutatunk most pár olyan gyakorlatot, melyet minden nap el kell végeznie azoknak az embereknek, akik a napjuk nagy részében egy helyben, ülnek.

Ezekhez nem kell semmilyen sportszer, de persze ha többre vágyunk, érdemes lehet beszerezni, egy kis könnyű súlyzót, vagy ha a feltételek adottak, akkor egy tornaszőnyeget, ezekkel komplexebb gyakorlatok is elvégezhetőek. De mi most a legegyszerűbb mozgásokra koncentrálunk.

Fontos a mozgás, főleg annak, aki ülő munkát végez!

Az ülőmunka kimondottan rossz hatással van a lábainkra, a helytelen póz miatt zsibbadás és hosszútávon visszér is kialakulhat lábainkban. Ezt a problémát azonban könnyedén meglehet előzni egy egyszerű gyakorlattal. A gyakorlathoz álljunk fel a szék mögé, majd kapaszkodjunk meg a szék háttámlájában. Lábunkat ritmusosan emeljük előre-hátra, jobbra-balra. A legjobb, ha ezt a mozgást olyan 10-10 alkalommal megismételjük naponta. A guggolás segítségével szépen átlehet mozgatni az ízületek és az összes lábizmot. Vállszéles terpeszbe kell állnunk, a guggolást pedig mindig egyenes háttal kell elvégezni. A mozdulatsor folyamán megfeszülnek és kinyúlnak az izmaink, körülbelül 20 guggolás elegendő naponta. A vállak illetve a nyak nagyon nagy hatásnak vannak kitéve, ha egésznap ülünk. Még akkor is, ha megfelelő tartással ülünk, akkor is bemerevedik a vállunk és a nyakunk. Ez ellen könnyedén segíthetünk, csupán pár nyakkörzést kell elvégeznünk. Ezzel a mozdulatsorral sose szabad kapkodni, mindig szépen, lassan kell elvégezni a gyakorlatot. Ha hátrafelé, a tarkóra nem esik jól a mozdulat, akkor arra ne is erőltessük, végezzük a gyakorlatot csak félköríves helyzetben. Végezzük el naponta mindkét irányba 10-szer a fejkörzést.

3 perc elég ahhoz, hogy átmozgassuk a testünket

Egyik gyakorlat sem tart túl sokáig, ezért aztán nem lehet kifogásunk azért, mert nem végezzük el őket. A végén megmutatok egy olyan, néhány perces gyakorlatsort, amit ha napjában legalább egyszer elvégzünk, akkor át tudjuk mozgatni az egész testünket. Sok időt nem vesz igénybe, munka után a napirendünkbe szépen be tudjuk iktatni ezt a gyors mozgást. Az elején szépen átmozgatjuk a karjainkat, vállkörzéssel, karkörzéssel, majd a testünk előtt végezzünk karjainkkal ollózó mozgást. Ezután mozgassuk át derekunkat és hátunkat azzal, hogy ülő helyzetben kinyújtott kézzel megérintjük az ellentétes bokánkat. Ezután álló helyzetben hajoljunk előre és próbáljuk meg megérinteni a bokáinkat, majd ebben a pozícióban próbáljuk olyan 20 másodpercig megtartani magunkat. Ezután jobb kezünkkel enyhén döntsük el és húzzuk el a fejünket, bal karunkkal pedig a baloldalra mozdítsuk el a fejünket. Ezt is érdemes pár másodpercig megtartani mindkét irányban. Ezután ülő helyzetben húzzuk fel ritmusosan lábainkat, hogy a hasizmunkat is megmozgassuk. Ezt a gyakorlatot 15-ször elegendő naponta elvégezni.