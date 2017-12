Ajándékozz egészséget Karácsonyra a WIWE Mobil EKG segítségével!

Az egri Sanatmetal Kft. szívdiagnosztikai terméke, mely a stroke, ritmuszavar és hirtelen szívmegállás kockázatának becslésére szolgál, számos mérföldkövet maga mögött tudhat idén.

Annak érdekében, hogy az applikáció minél pontosabb adatokkal szolgálhasson, a vállalat folyamatosan fejleszti az algoritmust. Ennek jegyében még finomabb hangolású lett a véroxigén-szint mérő, a szívciklus-klasszifikálásnál csökkent a kiértékelés érzékenysége a zavaró tényezőkre vonatkozóan, lehetővé vált a kamrai bigeminiás mérések kiértékelése és még pontosabbá vált a kamrai heterogenitás (KH) meghatározása a magas szívritmusú esetekben. Ezeken felül valós-idejű szívritmus-meghatározó modul került beépítésre, ennek továbbfejlesztésével pontosabbá váltak a mérés közben kijelzett szívritmus értékek.

Hazánkban nem csupán a lakosság használja; klinikákon – többek között a SOTE-n –, Apple boltokban, gyógyászati üzletekben, háziorvosoknál találkozhat vele, de ugyanígy megtalálható kiemelkedő sportegyesületeknél is, mint pl. a Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Ökölvívó Szövetség, Magyar Súlyemelő Szövetség, Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Úszószövetség és még sorolhatnánk.

Örömünkre szolgál, hogy a kérdőívek visszajelzései alapján vásárlóink 98%-a elégedett a termékkel!

A WIWE nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is egyre szélesebb körű ismertségre és népszerűségre tesz szert. Forgalmazzák az EU tagállamaiban, többek között Szlovákiában, Csehországban az Apple prémium üzleteiben, Görögországban a Telekom üzleteiben, Portugáliában már a Vodafone-nál is elérhető!

A WIWE UK forgalmazója a közelmúltban több nagyszabású rendezvényen is bemutatta a készüléket, az egyik ezek közül a Community Care Live volt, amely több ezer, a szociális ellátásban dolgozó személyt mozgatott meg – ez egyben az Egyesült Királyság legnagyobb ilyen jellegű éves rendezvénye.

A karácsonyi szezonban a kicsiket is igyekeztek bevonni a” WIWE-hangulatba” és a december 5-én indult országos rajzpályázatuk teljes gőzzel zajlik! Folyamatosan érkeznek a szebbnél-szebb alkotások a család, gondoskodás, biztonság témaköreiben, melyek a WIWE fő üzenetét adják. A visszajelzések alapján változtak a kiírás feltételei és osztályonként nem csak egy, hanem több rajz is beküldhető, illetve a beküldési határidőt is meghosszabbították, így december 31-ig várják a pályamunkákat! Elindult a közönségszavazat is a Facebookon az alábbi linken, ahol családtagok, barátok szavazhatnak egy-egy rajzra a „lájk” gombbal:

https://www.facebook.com/WIWEHungary/posts/994402084031484

A WIWE a karácsonyi „Aranyhétvége” akció keretében december 15-18 között jelentős kedvezménnyel, 69.990 forintért lesz elérhető webshopukban és viszonteladóiknál!