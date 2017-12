Menő innovatív orvosi eszközöket mutatott be az LG a Medica 2017 kiállításon

Az LG Electronics (LG) a világ legnagyobb orvostechnikai szakkiállításán, a Düsseldorfban évente megrendezett Medica 2017-en mutatta be orvosi képalkotó eszközeinek kibővített portfólióját.

Az LG a fejlett síkképernyős kijelzőtechnológiák terén szerzett szakértelmére építve 2016-ban lépett be az orvosi képalkotó eszközök piacára, és azóta is fontos területként tekint a gyorsan fejlődő iparágra. A Medica 2017 szakkiállításon az LG két új kijelzőt mutatott be az egészségügy képviselői számára: a 3MP-es 21HK512D diagnosztikai monitort, valamint az 1.3MP-es 19HK312C gyógyászati megtekintő monitort. A 21HK512D az LG első terméke a diagnosztika területén, így a cég mostantól teljes körű kijelzőmegoldásokat kínál a kórházak számára a betegellátástól kezdve a betegfelvételen és vizsgálatokon át a diagnosztikáig.

Az LG 21HK512D egy 21,3 hüvelykes, 3MP (1536 x 2048) felbontású, nagy fényerejű diagnosztikai monitor, melynek beépített kalibrátora ellenőrzi a színbeállításokat és korrigálja a pontatlan színeket, hogy az MRI és CT felvételeken minden a lehető legtisztábban jelenhessen meg. Az LG új 1.3MP-es (1280 x 1024) gyógyászati megtekintő monitorja egy 19 hüvelykes, 5:4 képarányú IPS kijelző, amely könnyedén csatlakoztatható bármilyen kórházi felszereléshez. Az LG korábbi orvosi képalkotó eszközeihez hasonlóan, a most bemutatott két kijelző is megfelel a DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Digitális képkezelés és kommunikáció az orvostudományban) 14-es szabványának, ami azt jelenti, hogy a készülékek korrigálják a szürkeárnyalatos tónusokat, hogy a megjelenő kép mindig pontos és megbízható legyen.

Az LG monitorjai háttérvilágítás-stabilizátort kaptak, melynek köszönhetően mindig stabil fényerőszintet biztosítsanak, finom kalibrálásuk pedig garantálja, hogy a képi információ a különböző kórházi eszközökre kapcsolva is konzisztens maradjon. A dinamikus szinkron mód (Dynamic Sync Mode) csökkenti a bemeneti késleltetést, a vibrálásmentes kép és az olvasó üzemmód pedig kíméli az orvosok szemét, akik így hosszabb műszakokban is a szemük erőltetése nélkül dolgozhatnak. A monitorok fejlett IPS technológiája lehetővé teszi, hogy egyszerre több orvos nézze ugyanazt a képernyőt, hiszen a színek széles betekintési szög esetén is legfeljebb minimális torzítással jelennek meg. Az LG orvosi monitorjai mindemellett víz- és porállók, tökéletes működést biztosítva pára, folyadék, por vagy egyéb más, a kórházi környezetre jellemző kihívás esetében.

A Medica szakkiállításon 2016-ban 70 ország 5100 kiállítója vett részt, amely több mint 40 éve hozza össze az üzlet, a kutatás és a politika legjelesebb képviselőit, hogy fórumot és lehetőséget biztosítson a különféle egészségügyi és technológiai témák megvitatásának és bemutatásának. Az LG orvosi képalkotó eszközeinek immáron teljes választékát különféle felhasználási környezetekben mutatták be a szakkiállításon, többek között egy orvosi vizsgálóban, egy műtőteremben és egy radiológiai szobában.

„Folyamatosan bővítjük termékkínálatunkat a gyógyászat és a betegellátás területén, mellyel célunk, hogy globálisan is vezető szerepet szerezzünk a prémium orvosi monitorok piacán”

– mondta Jang Ik-hwan, az LG Electronics IT üzletágának alelnöke.