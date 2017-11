Már elérhető a Samsung QLED TV-ken a szenzációs magyar fejlesztés

A Samsung magyar kutatókkal közösen alkotta meg a SeeColors mobil és tévés alkalmazáspárt, amely a színtévesztés tüneteinek kezelésére kínál úttörő megoldást. A nemzetközi sikerekben is részesített innovációt a gyártó most legújabb, csúcstechnológiás QLED TV-in is elérhetővé teszi, hogy minél több vásárló megismerhesse a színeket a maguk tökéletességében. Az alkalmazás a hazai, román és bolgár piac mellett november 27-től globálisan is elérhető.

Gyakoribb, mint hinnénk

A színtévesztés meglepően gyakori látási rendellenesség, amely a férfiak 8, a nők 0,5-1 százalékát érinti. A világon majdnem 300 millió, csak Magyarországon pedig közel félmillió ember a teljes színskála csak egy bizonyos részét látja, legtöbben azonban nincsenek tisztában állapotukkal, és döntő fontosságú helyzetekben szembesülnek vele: vezetés közben, munkához köthető alkalmassági teszteken vagy tanulmányaik során. A színtévesztés különböző fajtái és mértékei a rendellenes színlátástól a teljes színvakságig terjednek, és közös bennük, hogy az érintettek egész életére kihatással lehetnek.

SeeColors: díjnyertes innováció a Samsungtól

A Samsung felismerte, hogy a színtévesztésről gyakorisága ellenére kevés szó esik. Éppen ezért tűzte ki célul egy olyan egyszerűen használható technológia fejlesztését, amely nemcsak a pontos diagnózis felállítását teszi lehetővé, hanem képes a színeket a maguk tökéletességében megmutatni a rendellenességben érintetteknek.

A SeeColors alkalmazáspárt a Samsung Dr. Wenzel Klárával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tevékenykedő, a színtévesztést több évtizede kutató egyetemi professzorral közösen alkotta meg. A professzor vezetésével működő magyar kutatócsoport egy matematikai modell segítségével hozta létre a Colorlite színtévesztés tesztet. Ezt a több mint húsz éves tudományos munkával tökéletesített diagnosztikai módszert adaptálta a Samsung mobileszközeire és újgenerációs okostévéire.

Az innovatív alkalmazás több nemzetközi elismerésben részesült: a 2016-os Cannes Lions nemzetközi reklámfesztiválon két bronz oroszlánnal, az idei London International Awards kreatív-fesztiválon pedig ezüst fokozattal díjazták.

QLED TV: 100 százalékos színgazdagság mindenkinek

Az ingyenesen letölthető SeeColors alkalmazás használata egyszerű és kényelmes: az applikáció a felhasználó okostelefonján és tévéjén is elvégezhető digitális teszt segítségével meghatározza a színtévesztés típusát és mértékét. Ezután a teszt eredményeinek megfelelően újrakalibrálja a felhasználó okostévéjének képernyőjét. Ennek köszönhetően a színtévesztők is valósághű színekben élvezhetik a televízió képernyőjén megjelenő tartalmakat. A Samsung az alkalmazást kiterjesztette legújabb, 100 százalékos színgazdagságot megjelenítő QLED TV-ire is, így garantálva, hogy a színtévesztő felhasználók is részesei lehessenek annak az egyedien valósághű vizuális élménynek, amelyet a quantum dot technológiára épülő QLED TV-k nyújtanak. A SeeColors Magyarországon és globálisan is november 27-től érhető el a QLED TV-ken.

„A Samsung innovatív technológiái olyan megoldásokat kínálnak, amelyek kényelmesebbé teszik a felhasználók mindennapjait”

– mondta el Rózsa Márton a Samsung Magyarország szórakoztató elektronikai üzletágának vezetője.