Hogyan éljünk egészségesen egy high-tech világban?

A túlélési vágy alapvető emberi ösztön, legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik, hogy minél hosszabb és teljesebb, egészségesebb életet élhessünk. Ez a törekvés hajtja előre az egészségügyi fejlesztéseket is, amelyekhez ideális alapot kínálnak a nyílt forráskódú projektek, elősegítve az együttműködést, a tudásmegosztást és a költséghatékony, rugalmas működést. A SUSE számos területen járul hozzá az open source alapú innovációkhoz és a hatékonyabb működtetéshez.

Ahogyan egy komplikáltabb esetben az orvosok is konzultálnak egymással, a nyílt forráskódú projekteken is közösen dolgoznak a fejlesztők. Az open source megközelítés elősegíti a gyártók, szolgáltatók és fejlesztők közötti együttműködést, hogy a forráskód megosztásával folyamatosan egyre jobb technológiákat alkossanak. Ez az együttműködési stratégia az egyéni fejlesztésnél sokkal gyorsabb innovációt tesz lehetővé az egészségügy terén is.

Nem véletlen, hogy számos különféle, nyílt alapokon fejlesztett szoftvert használnak világszerte az egészségügy különböző területein, például diagnosztikai felvételek készítéséhez, leletek, receptek és adatok kezelésére vagy kutatásokban, illetve a gyógyításban alkalmazott mobil eszközökön.

Kórházi rendszerek nyílt alapokon

Az egészségügyi intézmények számára az IT kínálja az alapot minden működési folyamathoz, a szolgáltatások fejlesztésétől kezdve a páciensek biztonságán és a pénzügyi stabilitáson át egészen a betegadatok kezeléséig és feldolgozásáig. Ezen a területen különösen fontos, hogy a szervezetek olyan eszközöket használhassanak, amelyek skálázhatók és költséghatékonyak, szükség esetén pedig továbbfejleszthetők az új vívmányoknak és a rendelkezésre álló költségkeretnek megfelelően.

Ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfelelnek a nyílt forráskódú megoldások, ráadásul segítségükkel az intézmények csökkenthetik az infrastruktúrára fordított költségeket. Az egyik legjobb példa erre az esseni kórház, ahol nemrégiben a tárolási folyamatokat és költségeket optimalizálták a SUSE Enterprise Storage nyílt forráskódú, szoftveralapú tárolási rendszerrel. A szervezet számára kihívást jelentett, hogy alacsony költségek mellett, megfelelően tárolja a betegek leleteit, hiszen a röntgen-, MRI- és CT-felvételek tipikusan olyan, nagy méretű fájlok, amelyeket hosszú távon szükséges megőrizni, de nem használják napi szinten. A SUSE elosztott tárolási rendszere elkülöníti a tároláskezelést és tárolásvirtualizációt a fizikai hardvertől, így lehetővé tette a kórház számára, hogy költséghatékony tárolási rendszert építsen ki általánosan elérhető szerverek és lemezmeghajtók használatával.

Rugalmasság mindenek felett

Az open source megoldások további előnye, hogy segítségükkel az egészségügyi intézmények rugalmasabban vezethetnek be új szoftvereket. A zárt forráskódú termékek esetében jóval gyakoribbak a kompatibilitási problémák, míg az open source alkalmazások egyéb nyílt és zárt megoldásokkal is képesek együttműködni, illetve szükség szerint módosíthatók, ezért nagyobb szabadságot kínálnak a választás terén. Szintén fontos szempont, hogy vállalati felhasználásra átalakított szoftver esetén a biztonsági frissítésekről és a támogatásról a gyártó gondoskodik, ami időnyereséget is jelent.