A Fujitsu már az egészségügyben is besegít

A Fujitsu nemrég a dolgok internetjére (IoT) épülő fejlett megoldást vezetett be a hollandiai Slingeland kórházban: az ápolószemélyzet érzékelők segítségével folyamatosan figyeli a betegek életjelenségeit. Az így gyűjtött adatok birtokában megalapozott kezelőorvosi döntések hozhatók, és javul a betegellátás színvonala.

A Fujitsu és a hollandiai Doetinchem városban működő Slingeland kórház által közösen kidolgozott megoldás az intézmény monitorozási protokolljára és a Fujitsu dolgok internetje terén felhalmozott szakértelmére épül. A kórházban minden újonnan felvett beteg két apró érzékelőt kap – egy diszkrét, mellkasra helyezhető tapaszt és egy vezeték nélküli vérnyomásfigyelőt. A két érzékelő együtt 7×24 órában figyeli a főbb életjelenségeket, akár a kórházban, akár azon kívül tartózkodik a beteg.

Az érzékelők folyamatosan monitorozzák a pulzust, a vérnyomást és a légzést, míg az ágyak alá épített érzékelők éjszaka az alvásmintát is közvetítik. Ez az egyszerű információgyűjtés szükségtelenné teszi a gyakori manuális ellenőrzést, és időt szabadít fel a betegellátás más feladataira. Az életjelenségekben kirajzolódó trendek követése és az esetleges állapotromlás azonnali észlelése révén az egészségügyi csapat szükség esetén gyors beavatkozást hajthat végre.

„Mivel folyamatosan figyelni tudjuk az összes beteg élettani mutatóit, az ápolószemélyzet több időt fordíthat a tényleges betegellátásra. Ha nagyon elfoglaltak, az adatvezérelt döntéshozásnak köszönhetően meg tudják állapítani, melyik beteg állapota rosszabbodott, és igényel sürgős figyelmet. Arra számítunk, hogy hamarosan már előre is tudjuk jelezni a várható állapotromlást, így még korábban beavatkozhatunk. A betegek is szeretik a rendszert, mert nem zavarjuk őket minduntalan rutinmérésekkel. Intelligens megoldás ez a kórház számára, mert javítja a kezelés eredményességét, rövidíti annak idejét, és a munkaerő-gazdálkodást is hatékonyabbá teszi”

– nyilatkozta Chrit van Ewijk, a Slingeland kórház vezérigazgatója.

„A Slingeland kórház betegérzékelő rendszere nagyszerű példa arra, hogyan lehet javítani az emberi munkavégzés hatékonyságát az IoT-technológia intelligens alkalmazásával. Szemléletünk nem technológiaközpontú. Az ügyfelek igényeiből indulunk ki, és velük közösen alkotjuk meg a megfelelő megoldást. Ily módon egyedülálló lehetőséget nyújtunk a vállalatoknak agilitásuk, alkalmazkodóképességük és hatékonyságuk javítására. A Slingeland kórházban még épp csak elkezdték megtapasztalni a dolgok internetjében rejlő lehetőségeket, és izgatottan várjuk, hogy a jövőben újabb projektekben is kiaknázhassuk az IoT-előnyeit”

– mutatott rá Ron Klaas, a Fujitsu hollandiai egészségügyi üzletágának vezetője.

A sikeres projekten felbátorodva a Slingeland kórház más osztályokon is tervezi a technológia bevezetését. Érzékelőtapaszok segítségével fogják monitorozni például a betegek műtét utáni állapotát és lábadozását – a kórházból való elbocsátás után is. A projekt első szakaszában az adatokat egy személyi életmódtanácsadó alkalmazással osztják meg, de a később a kórházi információs rendszerben is elérhetővé teszik őket.