Magyar fejlesztésű egészségügyi app tört be a nemzetközi piacra

Minden második anyát érint a nyílt hasizom, rectus diastasis problémája. Ez az állapot jellemzően a terhesség utolsó szakaszában alakul ki, amikor a hasizmok már nem tudnak tovább tágulni, hogy helyet biztosítsanak a babának, így a két hasfalat összekötő ín nyúlik meg, ami azonban az izmokkal ellentétben, képtelen a későbbiekben ismét összehúzódni.

A kialakult helyzet komoly következményekkel jár, hiszen a hasfal nem tart többé megfelelően, ami többek között alacsony vérnyomáshoz, visszérhez, emésztési zavarokhoz vezet.

“Nagyon meglepődtünk, amikor egyetlen nap alatt 2000-en telepítették az alkalmazást. A visszajelzésekből azonnal megértettük, hogy egy valódi problémát találtunk. Így nem volt kérdés, hogy a hazai piacontúl igyekezzünk kilépni a nemzetközi piacokra is.”

– nyilatkozta Dr. Bajzik Éva a Potzak csapatának szakmai vezetője.

A Potzak fejlesztése során több anyukával is készült interjú, aminek eredményeként a fejlesztők a szétnyílt hasizom kezelésén túl további, egészségtudatos tartalmakat is terveznek az alkalmazásba.

Kovács Tamás, a Fontanus IT Megoldások vezetője elmondta, hogy komoly terveik vannak a Potzakkal. Magyarország után elsősorban Anglia és a környező országok a cél. Ezt a terjeszkedést szeretnék a WebSummit-on elindítani. Ezen túl tervben van az iPhone megjelenés is, illetve időközben egyértelművé vált, hogy a nyílt hasizom az anyánok túl másokat is érint. Több férfi is jelezte, hogy örömmel használja az alkalmazást, mert korábbi fitness vagy testépítő edzései során szétnyílt a hasizma.

Egyébként innen azonnal telepíthető Androidos készülékekre!