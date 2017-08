Hamarosan klónozott disznók szerveit fogják belénk ültetni

Egy cukorbeteg fekszik a műtőasztalon, körülötte sebészek. Amint számol vissza tíztől, szépen lassan elsötétül a világ. Amikor felébred örömmel konstatálja, hogy a műtét remekül sikerült, nincs többé inzulin szurkálás, cukormérés és csokoládémegvonás, a hasnyálmirigye ott van mellette egy üvegcsében, helyette pedig egy disznóból ültettek be neki újat.

Nem is akármilyen disznóé, hanem egy erre a célra klónozotté. Kínai tudósok úgy gondolják ez egy teljesen reális forgatókönyv a jövőre nézve. – írja a TheNextWeb

Amúgy is a legnagyobb malac-klón farmot tudhatja magáénak az ország, miért is ne gondolkoznának ilyenben is. Úgy vélik, hogy a jövőben képesek lesznek kinyerni szívet, májat és egyéb létfontosságú szerveket annak érdekében, hogy az arra rászorulók kaphassanak anélkül, hogy más emberből kellene átültetni.

Természetesen egyes körökben nem túl népszerűek az ilyen elméletek, főleg ha már gyakorlatban is szeretnék bevezetni, pedig rengeteg életet meg lehetne menteni ezzel a technológiával.