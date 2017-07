Szuperszámítógép és mesterséges intelligencia a rákos betegek gyógyulásáért

Drámai helyzet: a magyarok túlélési esélyei a legrosszabbak

Magyarországon a diagnosztizált daganatos betegségek lakosságszámra vetített aránya közel van az európai átlaghoz. A halálozási arány azonban drámai: egy magyar rákos betegnek sokkal rosszabbak az esélyei, mint bármelyik más uniós állampolgárnak, de még a régióban és a Balkánon is többen gyógyulnak meg, mint nálunk.

100 ezer lakosra jutó daganatos megbetegedésekből eredő halálozások száma (2014)

Halálozások száma EU (28) átlag 261,5 Magyarország 348,1

Forrás: Eurostat

Watson, Big Data és mesterséges intelligencia

Az orvostudomány a szuperszámítógépeket is segítségül hívja a rák ellen. Az IBM Watson nevű szuperszámítógépe, és az azon futó mesterséges intelligencia szoftver nagyon sokat tud: óriási mennyiségű betegadatot dolgoz fel, ismeri majdnem az összes létező orvostudományi könyvet, szakcikket, és ezeket elemezve valós idejű, személyre szabott válaszokat ad egy-egy beteg egészségügyi kérdéseire. Ez a módszer, szaknyelven a “big data” elemzés, a rákdiagnosztizálási és -kezelési lehetőségekben nyújt segítséget, az alapvető kezeléstől kezdve a klinikai kísérleti stádiumban lévő kezeléseken át a precíziós orvoslásig. Elsődleges célja, hogy megakadályozza a téves diagnózis és a nem megfelelő kezelés gyakran fájdalmas következményeit.

Az, hogy a szuperszámítógép az elérhető adatok alapján személyre szabott ajánlásokat ad a diagnózisra és a kezelésre vonatkozóan, természetesen nem helyettesíti az orvosok végső döntését, inkább egyfajta másodlagos diagnózisként támogatja munkájukat. Mindez azért is fontos, mert a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. idén februárban végzett kutatása szerint súlyos betegség diagnosztizálása esetén a magyarok jelentős része nem elégedne meg csupán egy orvosi szakvéleménnyel, a megkérdezettek fele másodlagos, míg ötöde három vagy több diagnózis ismeretében választaná ki a kezelés módját. Ez az igény nem csupán a bizalom hiányából, a rossz tapasztalatokból, hanem a gyógyulási vágyból és a felelősségérzetből is fakad.

A klinikai döntéshozatal forradalma

A Watsonnal történő együttműködés magasabb minőségű ellátást, a kezelési lehetőségek szélesebb és pontosabb választékát biztosítja. Használatával az orvosok több időt tudnak szentelni annak, hogy elmagyarázzák betegeiknek a kezelési lehetőségeket, amelyeket ők maguk is nagyobb bizonyossággal tudnak ajánlani.

A jó hír pedig az, hogy mindez már elérhető és megfizethető a magyarok számára is. A CIG Pannónia Best Doctors egészségbiztosítással rendelkező ügyfeleit és családtagjait súlyos betegség esetén már nem csak neves külföldi orvosok, hanem a forradalmi technológia is segíti a gyógyulásban, köszönhetően a Best Doctors és az IBM közötti együttműködésnek.

A BDU International külföldi gyógykezelések biztosítását és szervezését nyújtó társaság a bostoni székhelyű Best Doctors-al, a világ egyik legismertebb, másodlagos orvosi szakvélemények készítésére szakosodott nemzetközi hálózatával együttműködve 2012-ben kötött stratégiai megállapodást a CIG Pannónia Életbiztosítóval. Ekkortól érhetőek el a magyarok – magánszemélyek és vállalatok – számára egyéni biztosításként vagy adómentes munkavállalói juttatásként is azok az egészségbiztosítások, amelyek az öt leggyakoribb, súlyos betegség – köztük a daganatos betegségek – esetén nyújtanak segítséget: összekötik a beteget az adott betegség kiváló szaktekintélyeivel, másodlagos orvosi diagnózist adnak a betegnek, illetve 2 millió euróig fizetik a külföldi gyógykezelés gyakran tetemes költségeit.

“Fontosnak tartjuk felhívni az emberek figyelmét az öngondoskodás szükségességére az egészségügy területén is. A demográfiai változások, a társadalom elöregedésének problémája az egészségügyet is érinti, arról nem is beszélve, hogy a gyógyítás költségei is folyamatosan emelkednek. Ugyanakkor ma már akár a külföldi gyógykezelés akadályait is áthidalhatjuk egy megfelelő egészségbiztosítással, sőt az egészségbiztosítások munkavállalói juttatásként is adhatók, így segíthetik a vállalatvezetőket abban, hogy magukhoz csábítsák és maguknál tartsák a jó munkaerőt”

– fejtette ki Sallai Linda, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termék- és üzletfejlesztési igazgatója.