A Shell defibrillátorokat helyezett ki az autópálya melletti töltőállomásaira

A nyári kánikula mindenkinek megterhelő, és egészségügyi panaszokat okozhat, de a szívbetegeknek és időseknek különösen oda kell figyelniük magukra. A magas hőmérséklet megnöveli a szívroham kockázatát. Rosszullét esetén a mielőbbi elsősegélynyújtás életet ment, ebben nyújthatnak nagy segítséget a Shell töltőállomásaira kihelyezett defibrillátor készülékek. Az autópálya menti töltőállomások felszerelése életmentő készülékkel a nyári melegben azért is fontos, mert az autósok számával az egészségügyi problémák kockázata is megnő az utakon.

A hirtelen szívhalál Magyarországon továbbra is az egyik vezető halálok, amelynek hátterében a szívritmuszavar áll. Ilyenkor a szív elektromos tevékenysége, így a szív összehúzódása rendezetlenné válik, a szív pumpáló tevékenysége megszűnik, ami a keringés leállásához és eszméletvesztéshez vezet. Azonnali, gyors beavatkozásra van szükség: a defibrillátorral helyreállítható a szív elektromos működése. Szívritmuszavar kortól függetlenül bárkinél felléphet, de a kánikula is növeli a helytelen szívműködés kockázatát. A nyári időszakban ráadásul többen utaznak, így még fontosabb, hogy útközben is segítséghez lehessen jutni, ha szükséges. A készülékek helyes használatát a töltőállomások munkatársai is megtanulták, akik azonnali elsősegélynyújtást tudnak adni. A defibrillátor könnyen értelmezhető vizuális és hang utasításokat ad a teljes folyamat alatt, értékeli a beteg EKG-jét, és nemcsak felnőttek, de gyermekek esetében is használható.

„Nagyon fontos számunkra az egészségügyi, biztonsági, munka- és környezetvédelmi normák betartása. A defibrillátor készülékek beszerzésével szeretnénk elérni, hogy az emberek útközben is biztonságban érezzék magukat, illetve amikor nálunk állnak meg bizalommal kérjék a személyzet segítségét. Többször előfordult már, hogy a munkatársainknak kellett esősegélyt nyújtaniuk a töltőállomáson”

– mondta Juhász Péter a Shell Hungary magyarországi értékesítési menedzsere.

A tizenhárom defibrillátor készülék a következő autópálya menti Shell állomások shopjaiban található, mindkét oldalon: az M1-es autópályán Tatánál, az M2-es autópályán Dunakeszinél, az M3-as autópályán Gelejnél, az M5-ös autópályán Lajosmizsénél, és az M7-es autópályán Székesfehérvárnál és Balatonkeresztúrnál, illetve az M0-ás autópályán, Szigetszentmiklósnál található Shell töltőállomáson lehet még az életmentő készüléket megtalálni.