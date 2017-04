Koraszülött mentőknek adományozott nyári gumikat az Abroncs Kereskedőház

“Életbevágó, hogy a koraszülötteket és beteg gyermekeket szállító járművek biztonságosan érjék el céljukat, ezért számukra új garnitúra abroncsokat ajánlottunk fel. Ezekben a napokban összesen hét Mercedes mentőautóra kerülhet fel új, Toyo nyári abroncs. A támogatás ősszel is folytatódik: a szervezettől kapott jelzések szerint több mentőautó téli abroncsa is cserére érett, így azok helyett is újakat adunk majd számukra”