A magyarok fele már a gyógyulást sem itthon képzeli el

Bizalmatlanságból vagy tudatosságból egy orvosi diagnózis már csak keveseknek elég, mindemellett az emberek többsége mára felismerte az idő kritikusan fontos szerepét a korai diagnózis és az időben kezdődő gyógykezelés tekintetében – derült ki a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által készített kutatásából.

A magyar egészségügyi rendszer problémáival mindenki találkozik. A szerencsésebbek csak olvasnak vagy hallanak róla, míg mások a saját bőrükön kényszerülnek tapasztalni azokat. A CIG Pannónia kutatásában arra kereste a választ, hogyan vélekedik a lakosság a hazai egészségügyi ellátásról. Sok magyar szemében a külföld már nem csak a jobb megélhetés, hanem egy esetleges gyógykezelés miatt is vonzóbb, mint Magyarország.

A CIG Pannónia felmérése kimutatta, hogy a magyar lakosság 57 százaléka elégedetlen a hazai egészségügyi ellátás színvonalával. Bár a tavaly nyáron mért értékhez képest ez mintegy 10 százalékkal kevesebb, az elmozdulás nem igazán ad okot örömre, az ugyanis a közömbösek táborát gyarapította. A magyarok csupán 7 százaléka értékeli jónak az egészségügyi ellátást.

Nyitunk a gyógyturizmusra

A hazai egészségügyi rendszerbe vetett bizalom megingását mutatja, hogy az olyan súlyos betegségek esetén, mint az érrendszeri, idegrendszeri vagy daganatos megbetegedések, a lakosság csaknem fele kezeltetné magát külföldön. Az itthoni orvoslást választók csupán 15 százaléka véli úgy, hogy gyógyulása érdekében nem lenne szükséges külföldre utaznia. 79 százalékukat a túlzott költségek tartanák vissza, míg harmadukat a körülményes szerevezés és az idegen nyelvek ismeretének hiánya marasztalná itthon. Az hazai gyógyulást választók több mint ötöde nem szeretne a kezelés ideje alatt egyedül lenni egy idegen országban.

Nem elég egy szakvélemény

Ha a diagnózis súlyos betegséget állapítana meg, a magyarok óvatosságból vagy bizalmatlanságból nem elégednének meg csupán egy orvosi szakvéleménnyel. A megkérdezettek fele másodlagos, míg ötöde három vagy több diagnózis ismeretében választaná ki a kezelés módját. A közhiedelemmel ellentétben a magyarok nem az interneten tájékozódva szeretnének gyógyulni, a megkérdezettek csupán 1 százaléka mondta azt, hogy nem fogadná el orvosa véleményét és inkább saját maga keresne rá a világhálón a kezelési lehetőségekre. A hagyományos orvoslásba vetett általános bizalmat mutatja, hogy súlyos betegség esetén a válaszadók csupán 5 százaléka utasítaná el orvosa diagnózisát és fordulna inkább alternatív gyógymódokhoz.

A kulcs a korai felismerés

Az orvostársadalom nem győzi hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát. Ennek egyik pozitív hatása lehet, hogy a megkérdezettek 67 százaléka szerint döntően befolyásolja a gyógyulás esélyeit a betegség felismerésének időpontja. A válaszadók 63 százaléka szerint az idő a kezelés megkezdése tekintetében is döntő tényező. Fontosnak bizonyultak emellett a pszichikai és kapcsolati szempontok is. 57 százalék gondolja úgy, hogy jelentősen befolyásolja a gyógyulás esélyeit a beteg lelki állapota, míg a környezet és a család támogatásának erejét 46 százalék tartja kiemelkedően fontosnak. A kezelés és a gyógyszerek a megkérdezettek csupán átlag 38 százaléka szerint vannak döntő hatással a felépülésre.

„Életünk minden területén fontos, hogy előre gondoskodjunk a váratlan helyzetekről, különösen igaz ez az egészségünket érintő kérdésekre. A CIG Pannónia Best Doctors® Egészségbiztosítása megoldást kínál arra az esetre, ha valakinél vagy családtagjánál súlyos betegséget állapítanak meg. Betegségek széles körére nyújt második orvosi szakvéleményt, valamint öt súlyos betegségtípus esetén külföldi kórházi kezelést biztosít, amelyre a beteget egy hozzátartozó is elkísérheti, valamint szükség esetén tolmács is igénybe vehető. Ahogyan a felmérésből is kiderült, még mindig sokan gondolják úgy, hogy a gyógyszerek nincsenek igazán döntő hatással a felépülésre. Pedig számos olyan célzott gyógyszer létezik, amelyekkel hatékonyabban, kevesebb mellékhatással lehet egy adott betegséget meggyógyítani. Igaz, ezek nagyon drága, TB által nem támogatott gyógyszerek, melyek egy-egy daganatos megbetegedésnél havi szinten akár több millió forintba is kerülhetnek. A Best Doctors® Egészségbiztosítással a beteg számára az ilyen célzott gyógyszeres terápia is elérhetővé válhat.”