Forradalmi változás a koleszterinszint-csökkentésben

Sikerrel zárult a koleszterinszint-csökkentésben áttörést jelentő egyik legnagyobb klinikai vizsgálat. Ezt jelentették be az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) 2017. évi kongresszusán. Soha ilyen drámai mértékben nem tudták még csökkenteni a kóros értékeket, bevált azoknál is, akiknél más hatóanyagokkal ezt nem sikerült elérni. Az új típusú kezelés jelentősen csökkentette a szívinfarktus és a stroke kockázatát, s ráadásul egyetlen injekció havonta, vagy kéthetente kiváltja a napi gyógyszerszedést.

,,Ez egy újabb komoly siker és mérföldkő tanulmány, amely jelentősen átalakíthatja a koleszterinszint csökkentésére alkalmazott terápiákat”

– így összegezte a hírt prof. dr. Tóth Kálmán, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, a kutatás magyar fővizsgálója, a nemzetközi vezető testület tagja.

A minden eddiginél nagyobb betegszámmal és ráadásul igen nagy kockázatú betegek bevonásával végzett úgynevezett Fourier-vizsgálat igazolta az előzetes várakozásokat: áttörést hozott a szív- és érrendszeri betegek kezelésében. Az eddigi vérzsírszint-csökkentéssel a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve események mintegy 25-30 százalékát tudták megelőzni, mostantól pedig egy havonta vagy kéthetente adott injekcióval eddig nem látott mértékben lehet a koleszterinszintet csökkenteni, s ezzel pedig a megbetegedések és események kockázatát további jelentős mértékben enyhíteni.

,,Összesen mintegy 27 ezer beteg bevonásával folyt a vizsgálat, ráadásul szándékosan igen magas rizikójú páciensekkel. 80 százalékuk infarktuson, 20 százalékuk pedig stroke-on korábban átesett, míg több mint 10 százalékuk alsó végtagi verőérbetegségben szenvedett. Egy részüknél ebből kettő, sőt akár három állapot is jelen volt. Emellett bevonási feltétel volt még valamilyen komoly rizikófaktor jelenléte, mint a cukorbetegség vagy rendszeres dohányzás. Valamennyi résztvevő kapta a vizsgálat során a klasszikus statin kezelést is”

– mondta a szenzációs bejelentés után az MKT elnöke, aki szerint az eredmény óriási előrelépést jelenthet, hiszen a kutatásban résztvevőknél az új terápia hatására drasztikusan csökkent a vérzsírszint, és jelentősen mérséklődött a kardiovaszkuláris katasztrófák kockázata.

,,Egyrészt még soha ilyen mértékben nem tudtuk semmilyen eszközzel csökkenteni a betegek LDL-koleszterin értékét, az aktív szerrel kezelt csoportban csaknem 60 százalékos csökkenés következett be. Emellett a koleszterinszint csökkenésének eredményeként jelentősen, 20-30 százalék közötti mértékben csökkent a stroke, vagy az akut infarktus előfordulása”

– számolt be a legfontosabb eredményekről dr. Tóth Kálmán.

Dr. Merkely Béla professzor, az Európai Kardiológiai Társaság alelnöke szintén a bejelentést követően beszélt a rendkívüli eredményekről.

,,A vizsgálatban elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a hagyományos terápia mellett az LDL további csökkentése kihat-e a szív- és érrendszeri katasztrófák kialakulására. A vizsgálat alapjaiban változtathatja meg a koleszterin csökkentésről alkotott koncepciónkat, mert úgy tűnik, hogy az alsó LDL határ teljes biztonsággal lecsökkenthető arra a szintre, amivel születtünk. Az új terápia nemcsak rendkívül hatékony, de csak minimális mellékhatása volt, ráadásul olyan betegeknél is beválik, akik számára eddig nem volt alkalmas hatóanyag. A betegek egy része nem tudja a hagyományos terápiát megfelelő dózisban befogadni, illetve nem tud statint szedni, ami miatt jelentős kockázatnak van kitéve. Ez a terápia náluk is alkalmazható, így drasztikus, akár 50-60 százalékos csökkenést tudunk elérni. ”

– mondta dr. Merkely Béla. A terápia ráadásul a szokásos napi gyógyszerdózis helyett kétheti, vagy havi egyszeri injekcióval rendezi a koleszterinszintet.

Magyarországon ma minden második ember halálát szív- és érrendszeri betegség okozza, amelynek hátterében egyik legfontosabb rizikófaktorként a magas koleszterinszint húzódik. Ha a vérben túl sok LDL-koleszterin halmozódik fel, és azt a szervezet nem képes lebontani, akkor az artériák falán rakódik le. Ezek a lerakódások idővel egyre jobban leszűkítik az erek keresztmetszetét, és csökkentik az érfal rugalmasságát. Emiatt az erek egyre kevésbé képesek a megfelelő vérmennyiséget átengedni, így a környező sejtek kevesebb oxigént kapnak, és a szervek működése alapvetően károsodhat. Végzetes esetben az ér elzáródhat, ami sejt- és szövetelhaláshoz vezet. Az okozott probléma jellege attól függ, hogy milyen fokú érszűkület alakul ki, és mely eret (ereket) érinti, így szívinfarktus, szélütés és végtagi érszűkület, végtagvesztés és végeredményben halál lehet a következménye.

Mi a koleszterin?

A koleszterin egy zsírszerű anyag, amely kizárólag az állati szervezetben fordul elő. A szervezetünkben és az ételekben található telített zsírokból a máj állítja elő, s testünk minden részén speciális fehérjékkel kapcsolódva kerül be a vérkeringésbe. Az erek falára rakódva annak rugalmasságát csökkenti, és elősegíti az érelmeszesedés kialakulását. A laborvizsgálatokban megadjuk az összes koleszterin, s azon belül külön az úgynevezett „rossz” (LDL) koleszterin szintjét, mely az érelmeszesedés, érszűkület kialakításában döntő szerepet játszik. A magas koleszterinszint kialakulásában több faktor is szerepet játszik, mint az örökletes tényezők, a nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód és az elhízás. A mai, „civilizált” ember koleszterint szintje jóval magasabb a természetes körülmények között élőkénél. A magas koleszterin és az akár halálos végű szív- és érrendszeri betegségek (szívinfarktus, stroke) bekövetkeztének esélye a koleszterin szint emelkedésével exponenciálisan nő. A koleszterin csökkentése nem okoz károsodást, és a ma leggyakrabban alkalmazott statin terápia – természetesen orvosi ellenőrzés mellett, az esetleges ritka mellékhatásokra is figyelve – sok millió kezelt beteg adataival bizonyítva tízezrek életét menti meg- szemben az interneten tömegesen található rém- és tévhitekkel. Ebben a gyógyító, életmentő hatású koleszterin csökkentő kezelésben jelent nagy lépést a most bemutatott új típusú kezelés.