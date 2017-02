Ezzel a magyar találmánnyal jelentősen mérsékelhetőek a dohányzás káros hatásai

A filterben szereplő szűrőanyagok nemzetközi szabadalmaztatása folyik, az egyik kombináció szabadalmát most fogadták el a hetvenedik országban.

A WHO jelentése szerint 2030-ra világszerte a mostani hatmillióról nyolcmillióra emelkedhet azok száma, akik dohányzás következtében halnak meg. Magyarországon a férfiak fele és a nők harmada dohányzik, és évente minden ötödik haláleset köthető a dohányzáshoz. A dohányzás a világgazdaságnak is kárt okoz. A WHO kutatócsoportja 159 országban végzett felmérést, mely a világ dohányosainak 97 százalékát érintette. A felmérés szerint a dohányzás okozta betegségek kezelésére fordítják a világ összes egészségügyi kiadásainak 6 százalékát, ami a vizsgált országok együttes bruttó hazai termékének 2 százaléka.

Az ártalmak csökkentésére természetesen a cigaretta elhagyása a legjobb megoldás, de vannak, akik az egyértelmű kockázatok ellenére nem tudják vagy nem akarják abbahagyni a dohányzást. Emiatt régóta folynak kísérletek a dohányosok egészségügyi kockázatainak csökkentésére. A füstszűrő megjelenése a károkozás visszaszorítását ígérte, de hosszú távú egészségügyi adatok ezt nem támasztották alá.

„Több komponensű szűrőnk, az Optimum Filter más alapelven működik, mint a jelenleg használt filterek. Az emberi szervezetnek a dohányfüst kimutatható biológiai károsodást okoz. A SOTE, a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóival ezeket a biológiai károsodásokat mutattuk ki, és ezek csökkentésére helyeztük a hangsúlyt. Az Optimum Filter részben fizikailag szűri ki a káros anyagokat, részben pedig biológiai védelmet is jelent a dohányfüstben lévő különböző káros anyagok hatásai ellen.”

– mondta el Szöllősi Péter, az OptiFilter Zrt. vezérigazgatója.

A dohányfüst három alapvető területen okoz kárt a szervezetnek. A száj és a vér antioxidáns kapacitását mérő vizsgálatok, valamint a tüdő és az erek sejtjeinek toleranciamérésével, illetve tüdőszövet-modelleken végzett kísérletek bizonyították, hogy az Optimum Filter csökkenti a dohányzás által kiváltott károsodások kockázatát:

A cigarettázás a tüdőrák és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kockázatát növeli: a füst irritációt okoz a tüdőben, sejthalált vált ki, ami végül gyulladásos folyamatokat indít be, ennek a folyamatnak a végén pedig a COPD és a tüdőrák áll. Az Optimum Filteren keresztül a szervezetbe bejutó füst ezt a gyulladási folyamatot, így a COPD és a tüdőrák kockázatát – a jelenleg alkalmazott filterek használatával összemérve – szignifikánsan csökkenti.

(COPD) kockázatát növeli: a füst irritációt okoz a tüdőben, sejthalált vált ki, ami végül gyulladásos folyamatokat indít be, ennek a folyamatnak a végén pedig a COPD és a tüdőrák áll. Az Optimum Filteren keresztül a szervezetbe bejutó füst ezt a gyulladási folyamatot, így a COPD és a tüdőrák kockázatát – a jelenleg alkalmazott filterek használatával összemérve – szignifikánsan csökkenti. A dohányfüst csökkenti az erekben található antioxidáns kapacitást, ami károsítja a kardiovaszkuláris rendszert, és például érszűkületet A jelenlegi szűrőkkel szemben az Optimum Filter szűrője jelentősen csökkenteni tudja a dohányfüstnek ezt a hatását.

A jelenlegi szűrőkkel szemben az Optimum Filter szűrője jelentősen csökkenteni tudja a dohányfüstnek ezt a hatását. A nyál antioxidáns hatása is lecsökken a füst hatására, ami többek közt a szájrák és a fogínybetegségek kockázatát növeli. Az Optimum Filter alkalmazásával ez az antioxidáns hatás szignifikánsan kevésbé romlik.

Az OptiFilter füstszűrőjével végzett kísérleteket a füstbiológia világszerte elismert szakértői, Edward Sanders biokémikus – korábban a Philip Morris kutatócsoportjának vezetője – és Dr. Chris Coggins inhalációs toxikológus értékelte. Jelentésük megállapítja, hogy:

“Az in vitro és in vivo biológiai tesztek minden esetben kimutatták, hogy az Optimum Filteren átszűrt dohányfüst jelentősen kisebb kárt okoz, mint a hagyományos szűrők használatával megszűrt füst. Ezek az eredmények meggyőzően bizonyítják, hogy a filter használata csökkentheti a cigarettafüst káros egészségügyi hatásait.”

Az OptiFilter Zrt. az X-Ventures Béta kockázati tőkealap segítségével jelenleg a több szabadalommal védett technológia ipari alkalmazásának megvalósításán dolgozik.