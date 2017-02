Új orvosi képalkotási technológiákat mutat be a Canon

A Canon Europe a világ egyik legrangosabb radiológiai rendezvényén, a bécsi Európai Radiológiai Konferencián (ECR), 2017. március 1-5. között mutatja be legújabb egészségügyi informatikai és digitális radiográfiai (DR) megoldásait.

A kiállításon most szerepelnek először a Canon új síkpaneles röngtendetektorai. Az eszközök kivételesen kis súlya és továbbfejlesztett ergonómiai kialakítása az új szénszálas háznak köszönhető, amely a tartósságot és a vízállóságot is növeli. Az új formaterv révén jóval kisebb terhet ró az eszközt használó egészségügyi dolgozókra. A röntgendetektor (max. 99 felvétel tárolására képes) mely a helyszíni manuális kiválasztást is támogatja, beépített memóriával is rendelkezik.

A Canon idei standjának további újdonságai:

DelftDI Trauma DR Plus – a baleseti és sürgősségi ellátásban használható sokoldalú megoldás. Nagyméretű kijelzővel rendelkezik, és rendkívüli hatékonyságot biztosít a radiológiai információs rendszerbe (RIS) integrált munkafolyamatnak köszönhetően. Az egyszerű kézi beállítás és a függőleges irányú mozgatás motoros támogatása révén gyorsabban dolgozik, és akár mozgásképtelen beteg esetén is pontos beállítást tesz lehetővé. Gyorsítja a diagnózis felállítását és a kezelés megkezdését minden olyan helyzetben, ahol az idő kritikus tényező.

DelftDI Mobile DR – akkumulátoros digitális radiográfiai rendszer, amely minden helyzetben gyorsítja a vizsgálatot. Rendkívül kompakt kialakításának és motorikus, összecsukható tartóoszlopának köszönhetően jó rálátást biztosít a felhasználónak akkor is, amikor a beteg felé közelíti, vagy tőle távolítja az egységet. A Canon síkpaneles vezeték nélküli röntgendetektoraival és a CXDI NE vezérlőszoftverrel kiegészítve tökéletes mobil röntgen-képalkotási megoldás kialakítását teszi lehetővé.

DelftDI Zillion PACS – a kórházi környezet igényei szerint skálázható és rugalmasan használható, nagy teljesítményű képarchiválási és kommunikációs rendszer. Bármilyen képalkotási és -olvasási környezetbe beilleszthető, gyorsabb leletkészítéssel fokozza a produktivitást, és emeli a betegellátás színvonalát.

A Canon megoldásai javítják az egészségügyi szakemberek teljesítményét, fokozzák a munkafolyamatok hatékonyságát, és támogatják az előírásoknak való megfelelést. A Canon innovatív képalkotási technológiáival a szakorvosok kitágíthatják a radiológia határait: nagyobb feldolgozási kapacitással, kisebb sugárterhelés mellett dolgozhatnak, és valóban minden figyelmüket a betegközpontú ellátásra fordíthatják.

A Canon az ECR kiállítóterének X4-es csarnokában, az 5-ös számú standon mutatja be orvosi képalkotási technológiáit.