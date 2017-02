Tartsuk meg egészségünket!

A legtöbben már valószínűleg lélekben is visszarázódtunk a munkába, és a karácsonyi pihenő után ismét új erővel indult be a hétköznapi mókuskerék. Mielőtt azonban újra betemetnének minket teljesen a feladatok, vessünk számot egészségi állapotunkkal, hogy újévi lendületünk egész évben kitartson! Testünk karbantartása akkor is fontos, ha irodában dolgozunk. És nem biztos, hogy elegendő, ha ez csak a heti sportolásban merül ki.

Még ha nincsenek is panaszaink, az általános egészségügyi szűrővizsgálatokra minden évben érdemes elmenni, hiszen olyan problémákra is fény derülhet, amelyek időben történő felismerésével megelőzhetők a komolyabb betegségek és a hosszasan elhúzódó kezelések. Az irodai munkát végzők körében az alábbi egészségügyi problémák a leggyakoribbak:

mozgásszervi betegségek

látásromlás

magas vérnyomás

visszérpanaszok

stressz okozta megbetegedések

„Az ülőmunka okozta egészségügyi problémák tünetei sokszor csak évek múltán jelentkeznek, amikor már nagyon nehezen szüntethetők meg a panaszok. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük őket, és megelőzzük az állapot romlását, mielőtt a betegség komolyabbra fordulna, és akár hosszabb időre munkaképtelenné tenne minket. Azzal, hogy naponta akár 6-8-10 órán át ülőhelyzetben vagyunk, gerincünket statikus terhelés éri, ami

fej-, nyaki, hát- és deréktáji panaszokat okozhat. Még a legsűrűbb napokon is álljunk fel óránként 10 percre az asztalunktól, és mozogjunk egy kicsit! Heti kétszer-háromszor pedig próbáljunk gyalogolni, kocogni, biciklizni vagy éppen úszni egy-egy órát” – mondta dr. Nagy-László Nóra, a Budai Egészségközpont foglalkozás-egészségügyi programjának vezetője.

Óvjuk szemünk fényét is!

Ha monitor előtt dolgozunk, szemünk erős igénybevételnek van kitéve. Fontos, hogy ne rontsuk a helyzetet még azzal is, hogy erőltetjük, hiszen ez fejfájást okozhat, hosszabb távon pedig látásunk romlásához vezethet. Emiatt kiemelten fontos az éves látásvizsgálat, de az sem mindegy, hogy állítjuk be a monitorunkat.

5+1 tipp egészségünk megőrzésére, ha irodában dolgozunk:

Állítsuk megfelelő szögbe a monitort! A képernyő pontosan szemben velünk, középen helyezkedjen el az asztalon. A magassága akkor megfelelő, ha lefelé nézve körülbelül 20 fokos szögben látunk rá. A fényerőre is figyeljünk: ne legyen bántóan világos, de annyire sötét sem, hogy erőltetni kelljen a szemünket!

A képernyő pontosan szemben velünk, középen helyezkedjen el az asztalon. A magassága akkor megfelelő, ha lefelé nézve körülbelül 20 fokos szögben látunk rá. A fényerőre is figyeljünk: ne legyen bántóan világos, de annyire sötét sem, hogy erőltetni kelljen a szemünket! Figyeljünk a testtartásunkra ülés közben! Csípőnket toljuk a lehető leghátrébb a széken, vállainkat engedjük le, csuklónk pedig mindig legyen alátámasztva! A térdek 90 fokos szöget zárjanak be, és az egész talpunk pihenjen a talajon!

Csípőnket toljuk a lehető leghátrébb a széken, vállainkat engedjük le, csuklónk pedig mindig legyen alátámasztva! A térdek 90 fokos szöget zárjanak be, és az egész talpunk pihenjen a talajon! Ne keresztezzük a lábainkat! A nők közel 80%-a keresztbe teszi a lábát, amint leül. Alkalmanként ez nem is okozna problémát, ha azonban a munkahelyünkön a nap jelentős részében így tartjuk a lábainkat, az gerincferdüléshez vagy akár visszerességhez is vezethet.

A nők közel 80%-a keresztbe teszi a lábát, amint leül. Alkalmanként ez nem is okozna problémát, ha azonban a munkahelyünkön a nap jelentős részében így tartjuk a lábainkat, az gerincferdüléshez vagy akár visszerességhez is vezethet. Gondoskodjunk szemeink nedvesen tartásáról! A szem felszínét védő, tápláló könnyfilm nélkül szemünk sérülékenyebb és könnyebben elfárad. Félóránként pihentessük a szemünket azzal, hogy pár percre elfordulunk a képernyőtől, szükség esetén pedig használjunk műkönnyet naponta többször is akár.

A szem felszínét védő, tápláló könnyfilm nélkül szemünk sérülékenyebb és könnyebben elfárad. Félóránként pihentessük a szemünket azzal, hogy pár percre elfordulunk a képernyőtől, szükség esetén pedig használjunk műkönnyet naponta többször is akár. Relaxáljunk negyedórát minden nap! Ha stresszes a munkakörünk, nagyon fontos, hogy a felgyülemlett feszültséget nap végén feloldjuk. Feküdjünk hanyatt egy csendes szobában, csukjuk be a szemünket, és a talpaktól a fejtető felé vezetve a figyelmünket lazítsuk el egész testünket!

Legalább évente járjunk szűrővizsgálatra! Amellett, hogy képet kapunk egészségi állapotunkról, további tanácsokkal is ellátnak minket, hogyan tehetünk még többet egészségünk megőrzése érdekében.