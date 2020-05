Márkaboltot nyitott a japán Daikin magyarországi képviselete Budapesten, ahonnan a jövőben már közvetlenül szolgálja ki a lakosságot.

A cég a „mindent egy kézből” elv alapján nyújt a klímakialakításra vonatkozó tanácsadástól a kivitelezésig tartó komplex épülethűtési-fűtési megoldásokat. Az üzlet virtuálisan is megtekinthető és felkereshető, így a tanácsadás és a termékkiválasztás online is igénybe vehető. A vállalat megbízásából a GfK által végzett kutatás szerint a megkérdezettek bő egyharmada kíván a közeljövőben légkondicionálót vásárolni, így a klímapiac további jelentős növekedésére lehet számítani.

A Daikin 1991 óta van jelen a magyar piacon: a japán anyavállalat itthoni képviselete lakossági, ipari és kereskedelmi használatra forgalmaz klímaberendezéseket, hőszivattyúkat, és folyadékhűtőket széles termékkínálatban. 2020. május 20-án a cég újabb fontos mérföldkőhöz ért: átadta exkluzív márkaboltját Budapesten, a Promenade Gardens irodaházban, amely a jövőben a Daikin hazai értékesítésének meghatározó zászlóshajójaként prémium kategóriás hűtési-fűtési megoldásokat kínál 3+2 év garanciával a lakosság részére.

Daikin bemutatóterem és márkabolt: tudatos helyszínválasztás

A Daikin új budapesti márkaboltjának a Váci úton található Promenade Gardens ad otthont. Az irodaház földszintjén kialakított üzlet bármely irányból számos közlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Innovatív és környezetbarát megoldásaival ez az épület a Váci úti irodafolyosó egyik legmagasabb műszaki tartalmú irodaháza. Az épületegyüttes Daikin-referenciának is tekinthető, hiszen a gyártócég által kiépített komplex hőszivattyús megoldás szolgálja ki a 25 ezer négyzetméteres alapterület teljes hűtését, fűtését és melegvízellátását. A beépített energiahatékony rendszer nemcsak a megfelelő hőkomfort elérésében játszik fontos szerepet, hanem a környezettudatos tervezés követelményeinek is megfelel, így a 2021-es épületenergetikai előírási szint elérését is támogatja. A Daikin által szállított és beüzemelt rendszer az elmúlt két teljes szezon fűtése és hűtése során jól vizsgázott, hiszen problémamentesen üzemelt.

Első magyarországi Daikin márkabolt

A Daikin Hungary Kft. több mint fél millió eurós beruházással hozta létre 300 négyzetméteres márkaboltját. A márkaboltban egy átlagos otthon főbb helyiségei találhatók meg, így lakó-, vagy hálószobára optimalizált fűtő-hűtő klímaberendezések, illetve hőszivattyúk és légtisztítók is megtekinthetők működés közben. A márkabolt megnyitásával a Daikin célja, hogy a rendszerbe integrálás, a kivitelezés és a kialakításra vonatkozó tanácsadás ne csupán a Promenade Gardens-hez hasonló méretű ipari partnerek, szálloda- és irodatulajdonosok számára legyen elérhető, hanem ingatlantípustól függetlenül a lakossági szegmens is közvetlenül igénybe tudja venni a cég tapasztalatát, akár lakás vagy családi ház, akár magántulajdonban lévő nyaraló fűtésének vagy hűtésének kialakításáról vagy korszerűsítéséről van szó. Amellett, hogy tájékoztatást ad a készülékekről, a kiszolgáló személyzet tanácsadással is szolgál az érdeklődőknek a megfelelő megoldások kiválasztásához.

A Daikin a fizikai boltnyitás előtt – az elmúlt időszak változásaira reagálva – egy virtuális bemutatótermet is megnyitott, amelyben a nap 24 órájában körbe lehet nézni, és az érdeklődőknek akár telefonon vagy videóbeszélgetés formájában is rendelkezésre állnak a Daikin szakértői. A fizikai boltnyitással továbbra is elérhető ez a szolgáltatás, de mostantól már személyesen is látogatható az üzlet. A Daikin által telepített készülékekre a vállalat 3+2 év garanciát biztosít. A Daikin megoldásai ráadásul olyan modulokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a legtöbb smart home rendszerbe történő integrálást, így a felhasználók akár egyetlen gombnyomással be- vagy kikapcsolhatják a hűtést, a fűtést, a világítást, az audiót, ráadásul a rendszerek figyelemmel kísérik a felhasználó szokásait és igazodnak ahhoz. A márkabolt a lakossági termékek mellett üzleti megoldásokat is bemutat, és a jövőben kiterjesztett valóság (AR) megoldással fog bővülni: ez a szolgáltatás életre kelti a gépészetet azáltal, hogy betekintést nyújt a gépek, berendezések működésébe, robbantott ábráiba.

Légkondicionáló piac: az átlaghőmérséklettel együtt nő a vásárlási szándék

A Daikin tapasztalata szerint közel kétszeresére nyúlt a légkondiciónálók szezonja: néhány évvel ezelőtt májustól augusztusig kereste a lakosság a klímaberendezéseket, ma viszont márciustól szeptemberig tart a megnövekedett igény. A magyarok egyharmada vásárolt az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést, és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33%-a tervezi, hogy további klímaberendezést vásárol, vagy bővíti a jelenlegi rendszerét, derül ki a GfK négy közép-európai országra – köztük Magyarországra – kiterjedő, 1000-1000 ember megkérdezésével végzett reprezentatív, online felméréséből. A magyar vásárlók számára a döntés meghozatalakor a klímaszerelő specialisták és az online oldalak a legfontosabb tájékozódási forrás.

A vásárlók 45%-a klímás szaküzletben vagy a telepítést végző szerelőktől veszi a klímakészüléket, míg 14%-a online üzletből, 14%-a pedig hagyományos elektronikai áruházban vásárolja meg azt. Magyarországon a becslések szerint mintegy 800 ezer klímakészülék található a lakosság tulajdonában és évente mintegy 150 ezer új készüléket adnak el, amely magában foglalja a régi berendezések cseréjét is. A GfK egy másik kutatása szerint a klímakészülékek életkora a folyamatosan növekvő vásárlások miatt csökken, a 2017-es 6,5 évről 2019-re 5,9 évre „fiatalodott” a hazai légkondipark átlagéletkora. A kutatásból kiderült, hogy a klíma kiválasztásánál a legfontosabb szempont a készülék energiafogyasztása, ez is jelzi, hogy a vásárlók környezet- és költségtudatosan döntenek. A válaszadók számára kiemelten fontos a szűrők megléte is (pollen, vírus vagy baktérium ellen), továbbá a halk működés, a formatervezettség is fontos szempontok.

„A GfK által készített felmérés alapján a mintegy 30 milliárd forintos magyar légkondícionáló piac további növekedésére lehet számítani, ezen várhatóan a koronavírus sem fog változtatni. A home office elterjedésével egyre többen fognak az otthonukban is irodát kialakítani és ezzel kapcsolatos egyik elvárás a hatékony munkát lehetővé tevő klímatizálás. Most megnyílt márkaboltunkkal azt segítjük elő, hogy a vásárlók szakértő tanácsadást igénybe véve egy kézből vásárolhatják meg a készülékeket és a telepítési szolgáltatást, így gyorsabb, gördülékenyebb kiszolgálásra és telepítésre számíthatnak”

– mondta Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.