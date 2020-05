Civil szervezetek kaptak forrást a digitalizációra

Közel hatvanan pályáztak az infokommunikációs szolgáltató Invitech jubileumi, tizedik alkalommal kiírt InnoMax Díjára.

A nonprofit szervezetek részére meghirdetett innovációs pályázaton önkéntes tűzoltókat segítő riasztórendszer, internetes jelnyelvoktatási program, hátrányos helyzetű gyermekeknek készített online oktató társasjáték, vagy éppen akadálymentesített digitális vizsgáztató felület is volt a díjazottak között. Habár az átadóünnepség a koronavírus-járvány következtében most csak az online térben valósulhatott meg, ez is rávilágított, hogy a civil szférában tevékenykedő szervezetek számára is kiemelten fontos az infokommunikációs megoldások alkalmazása.

„Évről évre egyre színvonalasabb és érdekesebb pályaművek érkeznek be a lehető legkülönbözőbb területekről, és habár a pályázatot még tavaly ősszel írták ki, különös aktualitást ad neki a jelenlegi, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Most pontosan megmutatkozik, hogy miként mindenhol, úgy a társadalmi szervezetek számára is milyen fontos a digitalizáció. Az ő számukra is sok előnnyel jár, ha élnek az innovatív megoldások adta lehetőséggel, mert még egy ilyen időszakban is nagyobb eséllyel tudják ellátni feladataikat. Persze, ezekhez a fejlesztésekhez forrásokra is szükség van, és ebben az olyan pályázatok is fontos szerepet töltenek be, mint az Invitech InnoMax Díj”

– fogalmazott Dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára, a zsűri tagja.

Az idén is az Effekteam Egyesület (korábbi nevén Magyar Adományozói Fórum) szakmai együttműködésével szervezett pályázatra közel hatvanan neveztek, a díj 10 éves történetében pedig már közel 900-nál jár ez a szám. Az Ajaki Tűzoltó Egyesület – amely szervezet a zsűri elismerése mellett a közönségdíjat is elhódította – egy önkéntes tűzoltókat segítő, a riasztási láncot gyorsító alkalmazással; az Igazgyöngy Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek játszva tanulását segítő online felülettel; a HappyHelp Nonprofit Közhasznú Kft. egy akadálymentesített online vizsgáztató szoftverrel, míg a Jel Alapítvány egy online jelnyelvoktató felülettel pályázott és nyert díjat. Az Invitech a szakmai konzultáción felül anyagi támogatást is nyújt a nyerteseknek, van olyan pályázó, aki egymillió forintos forráshoz jutott ötlete megvalósításához.

„Talán még sosem volt olyan jelentősége a civil szervezetek digitális felkészültségének mint napjainkban. A mostani helyzet, amikor a sokak által biztonságosnak vélt, kényelmesnek gondolt világunk napok alatt vált sebezhetővé, egyértelműen megmutatta, hogy legyen szó az üzleti világról, vagy éppen a civil szféráról, azok tudtak a leggyorsabban alkalmazkodni, akik képesek voltak tevékenységüket vagy annak nagy részét az online térbe áthelyezni. Beszélhetünk esélyegyenlőségről, fenntarthatóságról, egészségügyről vagy oktatásról, a telekommunikációs és informatikai megoldások alkalmazása rengeteget tud segíteni a hatékonyságon, mi ehhez szeretnénk támogatást nyújtani a nonprofit szervezeteknek is”

– fogalmazott Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese, a zsűri tagja.

A pályázatok elbírálásában Dr. Solymár Károly Balázs és Marton László mellett részt vett Dr. Molnár Klára, az Effekteam Egyesület igazgatója; Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója és Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.