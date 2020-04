Kezdetét vette az É.V.A. – Életre Való Program

Az egyre jobban szűkülő pénzkereseti és bevételi lehetőségek közepette kiemelt szerepet játszik a magánszemélyek és a vállalatok vezetőinek egyesítése a meglévő és új esélyek sürgős kihasználása, felkutatása érdekében. Emellett a lakosság tartalékainak felélése és a hagyományos termékek hiánya miatt előtérbe kerültek egyebek között az alterntív fertőtlenítőszerek. Használatukról azonban szükséges precíz tájékoztatást adni. Az otthonukban maradók ismeretszerzése, mentális és kulturális fejlődése ugyancsak kiemelt szerepet játszik lelki és testi egészség megőrzésében-kezelésében.

Az egyre nagyobb figyelmet követelő koronavírus (COVID-19) miatt a Magyarországon élőknek is szüksége van alternatívákra.

A személyes szociális érintkezés jelenlegi hiánya miatt az online kommunikáció került előtérbe, ahogyan a hagyományos iskolai oktatásban is. Az É.V.A. – Életre Való Program az internetes szakmai és nyelvi önképzési stratégiája alapján segít a kezdeti nehézségekben, az új virtuális kiigazodásban. A kezdeményezés weboldalán, az evaprogram.hu-n folyamatosan bővül a különböző tanácsok, ötletek listája.

A hazai szegényes home office tapasztalatok miatt a vállalatok még csak most fejlesztik, alakítják ki a részfeladatok hatékony kiszervezését, ezért aki otthonról szeretne dolgozni, egyelőre csupán a nemzetközi piacon tud érvényesülni, ami már most telítettebb az átlagosnál.

A két legfontosabb tényező manapság az egészségmegőrzés, illetve az anyagi biztonság. Miközben a pénztartalékok rohamosan fogynak, a hiánytermékek árai nem csökkennek, sőt több esetben növekedtek. Ez a jelenség szinte minden szegmensben megfigyelhető, ám míg az immunerősítők, vitaminok és különböző gyógykészítmények esetén bő a választék, addig a koronavírus ellen hatékony fertőtlenítőszerek alternatívái a 60-80%-os etil-alkoholra és a hidrogén-peroxidra korlátozódnak. Mindkettő beszerezhető lényegesen olcsóbban a hagyományos fertőtlenítő szereknél, azonban kizárólag megfelelő körültekintéssel ajánlatos használni őket.

A Panyolai Pálinkák a „Maradj otthon!” névre keresztelt 70%-os pálinkáját a krízis kezdete óta ajánlja fertőtlenítésre. Az új elnevezéssel egy időben a karantén betartásának fontosságát is tudatosítja. Az ízletes fertőtlenítőszer ugyancsak felhasználható a lakásban található felületek vírustalanítására, de a hidrogén-preoxidhoz hasonlóan a bútorokon – és az oldószerekre érzékeny burkolatokon – csak próba után ajánlott.

A Cocochoco Raywell Hungary a hidrogén-peroxid hajfestéshez használt változatát kínálja két kiszerelésben (1 és 10 literes), illetve csomagban is (1l hidrogén-peroxid, vízpermetező és gumikesztyű), a piaci ár feléért, árgaranciával. Ez az orvosi hidrogén-peroxiddal megegyező hatású, sőt az emulgens anyagoknak köszönhetően egyenletesebb felületi eloszlást biztosít, paraffintartalma miatt pedig ápolja a kézbőrt.

A CDC – Betegségkezelő és Megelőző Központ (Centres of Disease Control and Prevention) és a World Economic Forum (Világgazdasági Fórum) tájékoztatása szerint mindkettőnek erős koronavírusölő hatása van, így elpusztítják a COVID-19-et is.

Amennyiben a korábban említett két kardinális szempont adott egy háztartásban, úgy előtérbe kerül a szellemi fejlődés, a kulturális programok hiánya. Ennek kielégítésére számos elérhetőség eleve adott az interneten. A home videók szinte átláthatatlan dzsungele közepette a kínálat felhígult, s jóval nagyobb kihívás minőségi tartalmakat találni.

„Kezdeményezésünk célja olyan alternatívák felkutatása, amik segítségével a pénztárcák, testek-lelkek egyaránt megerősödve vészelhetik át ezt az időszakot. Mi is átéltük a félelmet, ami számunkra eddig csak történelmi história volt. Világossá vált, mennyire sok tényezővel szemben kiszolgáltatottak vagyunk. Miután kikeveredtünk a kezdeti letargiából, elkezdtünk gondolkodni, hogyan tovább, ha már a régi megoldások nem működnek. Tudatosult bennünk eközben, hogy még a meglévő potenciált sem használjuk ki az erőforrások kihasználásában. Most azonban egyfajta paradigmaváltásra van szükség. Érzékelhetően könnyebb például nagyvállalatokkal online munkákról egyeztetni, befogadóbbak lettünk az önsegítésre, az új dolgokra, továbbá jóval fogékonyabb a minőségi szórakozásra és az online kulturális programokra. Ehhez mi is hozzáadunk majd virtuális kiállításokkal és egyéb programokkal. Az összejövetelek, nyilvános rendezvények kerülése és a távolságtartás mellett mindig fertőtlenítsük kezeinket, ne nyúljunk szemünkhöz, orrunkhoz! Vigyázzunk nagyszüleinkre, szüleinkre, egymásra!”

Nyilatkozták: Murvai Magdolna és Okolicsányi Marius, az É.V.A. – Életre Való Program társalapítói.