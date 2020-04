A Vodafone Magyarország köszönti a Magyar Telekomot az 5G klubban

Az elmúlt fél évben a Vodafone Magyarország 5G hálózatán már megtapasztalhatták az ügyfelek, hogy milyen lehetőségeket tartogat a mobilhálózatok legújabb generációja. A Budapest belvárosában elérhető hálózatot 34 élő 5G-s bázisállomás működteti, amiknek köszönhetően az 5G-s telefonnal rendelkező ügyfelek akár 1Gbit/s–os letöltési sebességet is elérhetnek. Az NMHH március végi tenderét követően a többi magyarországi szolgáltató is képes lesz 5G-s szolgáltatások nyújtására. A Vodafone Magyarország elsőként a Magyar Telekomot köszönti ebben a közösségben, és egyben üdvözli a tényt, hogy egyre több szolgáltató támogatja Magyarország digitális fejlődését az új technológia segítségével.

A Vodafone Magyarország a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként indította el 2019-ben élő kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában, valamint a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán, a 2016-ban vásárolt 3600MHz-es frekvenciakészletének köszönhetően.

2019 májusában először Zalaegerszegen, a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya ünnepélyes megnyitója alkalmából a tesztpályán, majd Budapesten, a Vodafone Székház tetején indította el a Vodafone saját frekvenciáján Magyarország első állandó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomásait. A hálózat képességét mindkét esetben egy 5G kapcsolaton keresztül, távolról vezérelt személyautóval mutatták be.

2019 őszén érkezett el a Vodafone 5G fejlesztéseinek következő mérföldköve, amikor a szolgáltató elindította az ország első, mindenki számára elérhető kereskedelmi 5G hálózatát. A kereskedelmi szolgáltatást nyújtó budapesti 5G hálózat összesen 34 darab 5G-s bázisállomást foglal magába.

„Kiemelten fontos, hogy a hálózatokat rendszeresen karbantartsuk és folyamatosan fejlesszük, ennek eredményeként tudnak a jelenlegi nehéz helyzetben is megbirkózni a megnövekedett terheléssel az egyébként nemzetközi élvonalba tartozó magyarországi hálózatok. Az elmúlt fél évben volt lehetőségünk arra, hogy az 5G előnyeit megtapasztaljuk és teszteljük, illetve ügyfeleink számára is elérhetővé tegyük. Üdvözöljük, hogy mától egy újabb szereplő lépett be az 5G-s szolgáltatások piacára, biztosak vagyunk abban, hogy ez az ügyfeleknek, a vállalkozásoknak és az egész országnak a hasznára fog válni a jövőben.”