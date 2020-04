A darázscsípés mindenkinek kellemetlen, de ha valaki allergiás rá, vagy ha rossz helyen csípi meg, akár életveszélyes is lehet.

A már Magyarországon is kapható új megoldás abban segít, hogy a darazsak a közelbe se jöjjenek, ami nemcsak kíméletesebb, hanem egyszerűbb is minden eddig alkalmazott eljárásnál.

A Magyarországon honos repülő rovarok közül a darazsak okozzák a legtöbb problémát, mivel víz- és élelemszerzés céljából gyakran megjelennek a környezetünkben. Csípésük mindig fájdalmas, de akár életveszélyes is lehet, mert akkor is allergiás lehet valaki a szúrásukra, ha korábban nem tapasztalt magán ilyen reakciót. Magyarországon a gyerekek 0,4-0,8 százalékát, míg a felnőttek 3-4 százalékát érinti a méh-, vagy darázsméreg-allergia. A helyzet akkor is veszélyessé válhat, ha valaki nem allergiás a csípésre, de pl. véletlenül beleiszik egy felbontott italba, amelynek tartalma bevonzott egy darazsat – foglalta össze a problémát Péter István, az új, WASPINATOR nevű eszközt forgalmazó Agrosol 2000 Kft. ügyvezetője.

A megoldás lényegében egy darázsriasztó kas, amely megakadályozza, hogy a csíkos rovarok a közelünkben rakjanak fészket vagy keressenek táplálékot. Egy speciális mintázatú és formájú, darázsfészket imitáló eszközről van szó, melyet fel kell akasztani jól látható helyre a védendő területen, majd hosszú időre elfeledkezhetünk róla, de magunkkal vihetjük akár kirándulásra is. A hatásmechanizmusa az állatok fészekvédő reflexén alapul: a darazsak elkerülik azokat a helyeket, ahol már van egy rivális kolónia, ezért az „ellenséges” fészek látványa visszafordulásra készteti azokat az egyedeket is, amelyek távolabbról „tévedtek” a, nagyjából 15 méteres, védett körzetbe. A megoldás így nem utólag veszi fel a küzdelmet, hanem eleve távol tartja, elijeszti a betolakodókat.

Ezek az állatok főként az emberek jelenlétében zavaróak, egyébként hasznosak, és ha nem bolygatják őket, ártalmatlanok is, ezért az elpusztításuk nem cél – mutatott rá a szakértő. A lakosság által használt darázsirtószerek főként a fészkek és a benne lévő darazsak elpusztítására szolgálnak. Ezek – amellett, hogy nem garantálják a teljes sikert – megfelelő szakértelem és védőöltözet nélkül veszélyesek is lehetnek, és irtószer-tartalmuk miatt nem lehet bárhol és bármikor használni. A szintén elterjedt csapdák még vonzzák is a rovarokat, így a darazsak akkor is állandóan jelen vannak, ha egyébként nem lenne okuk a helyszínen tartózkodni.

A darázsriasztó kas abból a szempontból is környezetkímélőbb, hogy nem termel folyamatosan hulladékot, nem tartalmaz környezetre veszélyes anyagot, időjárásálló anyagának köszönhetően akár több évig is használható és nem pusztítja el az állatokat, csak távol tartja.

A társas darazsak tavasszal kezdik el a fészküket építeni, ezért a március-április a legjobb időszak a WASPINATOR kihelyezésére, így eleve nem telepszenek meg a közelben. Ezzel együtt később is érdemes bevetni, hogy a máshol fészkelő, de közelünkben élelmet kereső darazsakat távol tartsuk a kültéri programjainktól, sőt; darázsirtás után is indokolt a használata.